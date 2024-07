Curiosità e segreti sulla frutta

Spesso, specie i più piccoli, pensano che la frutta sia un qualcosa di noioso, in realtà non è affatto così. Infatti, quasi tutti i frutti hanno gusti e sapori prelibati, oltre a proprietà organolettiche importanti. Inoltre, diversamente da quel che si potrebbe credere, molti frutti hanno delle curiosità incredibili e dei segreti affascinanti.

Curiosità sulla frutta

Sono davvero tantissime le curiosità che riguardano i frutti che ogni giorno vengono serviti sulle tavole per essere degustati.

Le fragole, ad esempio, un frutto che viene consumato da milioni e milioni di persone ogni anno, sono gli unici frutti (insieme agli anacardi) ad avere i propri semi all’esterno. Altro frutto estivo molto apprezzato è l’anguria; ebbene, nel passato molti esploratori usavano questo frutto per trasportare l’acqua durante le lunghe spedizioni.

Per quanto riguarda i cachi, invece, in molti ancora oggi si chiedono perché i semi dei cachi hanno le posate al loro interno. In realtà si tratta di una tradizione popolare, o meglio, è vero che i semi dei cachi hanno “le posate” al loro interno, ma ciò che interessa maggiormente è il loro significato. Infatti, per la tradizione popolare il contenuto dei semi permette di capire come sarà l’inverno: se il seme ha al suo interno una figura che ricorda un coltello allora si avrà un inverno pungente, viceversa, se al suo interno vi è una figura che ricorda una forchetta, allora l’inverno sarà mite, infine, se la figura ricorda un cucchiaio, ci sarà da spalare la neve. Ovviamente si tratta di credenze popolari non comprovate da dati scientifici.

Curiosità sulla frutta tropicale

Anche alcuni frutti tropicali nascondono delle curiosità, spesso ignorate. Ad esempio, non tutti sanno che il mango è un simbolo d’amore e fedeltà in Cina. Nel 1968, Mao Zedong, regalò ad alcuni operai durante la rivoluzione culturale cinese proprio questi frutti, che gli erano stati donati dal ministro degli affari esteri pakistano. Queste persone, però, non conoscevano il mango e decisero di farne delle copie di cera, che poi divennero oggetti di culto. Ad oggi, si dedicano al mango feste e processioni in tutto il Paese.

In Cina sono diversi i frutti che racchiudono miti e leggende. Uno di questi è il frutto del drago, che deve il suo nome proprio a un’antica storia. Si narra che questo frutto venisse creato dai draghi sputafuoco sconfitti da valorosi guerrieri, i quali lo raccoglievano e lo portavano in dono all’imperatore come simbolo del loro coraggio.

Un’altra curiosità interessante riguarda l’ananas, frutto scoperto da Cristoforo Colombo. Questo frutto nel XIX secolo aveva un costo proibitivo, pertanto non era molto consumato. In genere, veniva posizionato sulle tavole per accogliere gli ospiti e le persone che non se lo potevano permettere lo noleggiavano, solo per fare una bella impressione.