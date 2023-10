Semplice, storico e salutare: è la “Giornata mondiale del porridge”

Oggi, martedì 10 ottobre, si celebra la Giornata mondiale del porridge, un'occasione speciale per onorare questo piatto semplice ma nutritivo che ha una lunga storia culinaria. Il porridge è una pietanza a base di cereali cotti in acqua o latte, spesso arricchiti con zucchero, miele, frutta o frutta secca per aggiungere sapore e valore nutrizionale. Questo pasto comfort è amato in tutto il mondo per la sua versatilità e per il calore che offre nelle fredde mattine invernali.

Tutto quello che c‘è da sapere in occasione della Giornata mondiale del porridge

La storia del porridge: dagli antichi greci ai celti e romani

La storia del porridge risale a tempi antichi. È stato uno degli alimenti di base per molte civiltà, compresi i celti, i romani e gli antichi greci. Nel corso dei secoli, è diventato una pietanza popolare in molte culture. In Scozia, il porridge è tradizionalmente preparato con avena e servito come colazione. Nei Paesi nordici, come la Svezia, è noto come "gröt" ed è spesso accompagnato da zucchero, cannella e latte. In Africa, il porridge a base di mais o miglio è uno dei pilastri della dieta quotidiana.

Porridge, gli effetti positivi sulla salute e il suo utilizzo in cucina

Il porridge è apprezzato non solo per il suo sapore, ma anche per i benefici per la salute. È ricco di fibre, vitamine e minerali, rendendolo un alimento ideale per iniziare la giornata con energia. Inoltre, il suo apporto di carboidrati complessi fornisce una fonte sostenibile di energia che mantiene sazi per più a lungo. Tra i piatti più noti che utilizzano il porridge come ingrediente principale, ci sono l'Arroz con Leche in Spagna, una variante dolce del porridge a base di riso, e il Congee in Cina, una zuppa di riso a base di porridge, spesso servita con condimenti come carne, uova o verdure. Inoltre, il porridge può essere personalizzato in molti modi, diventando la base ideale per l'aggiunta di frutta fresca, noci, cannella o miele per un tocco di dolcezza.