Porridge alla bevanda di avena

OraSì, brand di punta nel mercato dei prodotti vegetali per gusto e qualità delle materie prime selezionate, in occasione della Giornata mondiale del porridge, ha pensato a una sfiziosa ricetta per la preparazione del porridge. L'ingrediente segreto è la sua bevanda vegetale all’avena, cremosa, ricca di gusto e dalle proprietà benefiche uniche. Senza lattosio, zuccheri aggiunti e a basso contenuto di grassi, è fonte di calcio e di vitamine D, B2 e B12.

Gli ingredienti (dosi per 3 porzioni):

150 g fiocchi d’avena

450 ml bevanda vegetale a base di avena

40 g miele

Per decorare:

banana a fettine

gocce di cioccolato

frutta secca a piacimento

Procedimento:

In un pentolino unire i fiocchi e la bevanda all’avena e mescolare con un cucchiaio. Cuocere a fuoco medio-basso e portare a ebollizione. Continuare a cuocere per 6 minuti e mescolare ogni tanto. L’avena assorbirà tutto il latte e risulterà un composto morbido e cremoso. A questo punto, togliere il pentolino dal fuoco, unire il miele e mescolare. Trasferire il porridge in tre ciotole e guarnire a piacere con banana a fettine, gocce di cioccolato e frutta secca.

