La cucina vegetale di FunnyVeg per valorizzare i prodotti di Bonduelle

Host Milano si tinge sempre di più di verde grazie alla presenza della scuola di cucina FunnyVeg Academy, ospite presso lo stand di KitchenAid. La FunnyVeg Academy mostrerà la bellezza e il gusto del cibo a base vegetale con spettacoli culinari e degustazioni di prodotti 100% vegetali, privi di derivati animali, adatti a chi è intollerante a latticini, uova e burro. In occasione di questo evento di tre giorni, gli chef della FunnyVeg Academy, la prima scuola in Italia specializzata al 100% nel cibo vegetale, potranno contare sulle eccezionali prestazioni della gamma di Planetarie Bowl-Lift di KitchenAid, ideali per la creazione di gustose ricette nel mondo della pasticceria. KitchenAid, un'azienda che offre soluzioni innovative in cucina e supporta la passione e la creatività ai fornelli, presenterà in anteprima ad Host la nuovissima Planetaria Bowl-Lift con una ciotola da 5,2 litri, disponibile sul mercato a partire dalla primavera del 2024. Si tratta di un concentrato di design, tecnologia e innovazione, pensato per chi desidera avere ancora più possibilità in cucina e vuole creare qualcosa di straordinario ogni giorno.

KitchenAid ad Host 2023 con la cucina vegetale di FunnyVeg e i prodotti Bonduelle uniti

Fabrizio Milione, executive chef di Bonduelle Food Service Italia, ci ha presentato le preparazioni per la prima giornata di Host 2023: «Abbiamo dei piccoli pasticcini salati con una frolla vegana e una mousse di ceci e carote con l'utilizzo della nostra linea Minute con il protocollo Service. In questo caso abbiamo utilizzato i nostri ceci, un prodotto cotto a vapore spinto. Ma la particolarità di questo protocollo Service è quello che possiamo rigenerare e riutilizzare anche a temperature ambiente. Oggi il mondo dei cereali e dei legumi sta andando a sostituire quelle che sono le proteine animali e noi stiamo andando in quella direzione. Il valore aggiunto dei prodotti food-service della linea Minute è quello di andare a creare preparazioni con delle proteine vegetali e di aggiungere le verdure al centro del piatto».

I prodotti di Bonduelle nelle creazioni degli chef di FunnyVeg Academy 1/2 Marta Navarrini e Fabrizio Mllione 2/2

Marta Navarrini, resident chef FunnyVeg Accademy, intervistata da Italia a Tavola si è dichiarata felice per l'importante collaborazione con Bonduelle. «Assolutamente importantissima - ha sottolineato Navarrini. Quello che ci ha unito è la volontà di comunicare in modo più green, rivolgendosi al vegetale, spesso sottovalutato in cucina. Quindi, con un prodotto come quello di Bonduelle permette di ottenere dei prodotti già pronti, senza bisogno di rigenerare, dando del tempo a chi è del mestiere di andare a curare determinati dettagli che si possono poi vedere sul piatto. Riusciamo a velocizzare queste preparazioni senza perdere in qualità e in gusto. Nell'Accademy svolgiamo corsi rivolti alla formazione dei professionisti, sia per chi vuole approciarsi al mondo del vegetale e chi vuole fare delle integrazioni. Per noi i prodotti Bonduelle sono stati una chiave di volta» ha poi concluso.

