AB Mauri e il percorso del gusto con le basi “Scrocchiarella”

Il percorso del gusto attraverso le nuove ricette del format "Le Preferite" con le basi Scrocchiarella di AB Mauri, ideali e insostituibili per ogni esigenza del mondo Horeca, è stato presentato durante Host. Queste prelibatezze sono preparate con ingredienti della tradizione artigianale italiana, come il lievito madre, farine selezionate e olio extravergine d'oliva dell'Azienda Coppini Arte Olearia di Parma, e vengono realizzate adottando processi di lavorazione artigianale, con tempi lunghi di lievitazione, per ottenere il massimo della fragranza, del profumo e della digeribilità con la massima sicurezza.

La Scrocchiarella di AB Mauri protagonista ad Host 2023

L'ampia gamma di formati comprende oltre 30 opzioni tra cui l'operatore può scegliere in base alla proposta del suo locale, tra cui rettangolare, tonda e sandwich, e in cinque varianti di gusto: classica, integrale, riso venere, rustica e grano duro. La Scrocchiarella è estremamente versatile e può essere servita in diversi modi. Si presta sia per grandi formati da condivisione che per piccoli trancetti da aperitivo o banqueting per eventi e cerimonie. Inoltre, è ideale per essere utilizzata come sandwich per la pausa pranzo o merenda e può essere presentata sia intera che spicchiata, in versione normale o gourmet. Le diverse varianti di gusto rendono questo prodotto adatto anche per il cestino del pane. La Scrocchiarella ha numerosi vantaggi, tra cui una preparazione veloce, la possibilità di passare direttamente dal freezer al forno, la riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e la non necessità di personale specializzato per la preparazione.

AB Mauri ad Host 2023 con Scrocchiarella, utilizzata dai pizza chef in una ricetta per rappresentare il loro territorio

Durante Host, i pizza chef del format "Le Preferite" sono stati chiamati a interpretare con la Scrocchiarella una ricetta che rappresentasse il loro territorio. Questo ha offerto l'opportunità di scoprire nuove ricette che fanno parte della cultura gastronomica italiana, offrendo ogni volta una nuova esperienza di gusto. Grazie all'ampia varietà di materie prime di alta qualità provenienti dai territori italiani, la Scrocchiarella è un'occasione per celebrare i mille gusti della cucina italiana che ogni pizza chef offre al cliente finale con la sua specialità.

AB Mauri Italy - Divisione AB Italmill

Via S. Pietro 19 - 25033 Cologne (Bs)

Tel 030 7058711