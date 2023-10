DOuMIX?, l'alleato della miscelazione dalla colazione al dopocena

Galeotto fu il gelato, è il caso di dirlo. Casa Optima, infatti, è una delle realtà di riferimento per il gelato artigianale in Italia e nel suo Gruppo, oltre a nomi noti come Mec3 e Pernigotti, può vantare un brand fuori dagli schemi e in crescita. Stiamo parlando di DOuMIX?, che può contare oggi su sei linee di prodotto e un fatturato di circa 3,5 milioni di euro. Merito di una proposta originale e in grado di coprire tutto l'arco della giornata, dalla colazione al dopocena, sempre al servizio dei professionisti della miscelazione.

Prodotti DOuMIX? e bevande Caffè Pascucci

DOuMIX?, dal gelato ai cocktail e alla caffetteria

Dicevamo del gelato, però. Cosa centra? Lo ha spiegato Andrea Bressan, brand manager di DOuMIX?, in occasione di un evento al Caffè Pascucci di via Vittor Pisani, a due passi dalla stazione Centrale di Milano. «Abbiamo iniziato servendo le gelaterie che avevano un corner bar - ha sottolineato - Volevamo fornire a quelli che erano già nostri clienti delle soluzioni nuove per frappè, caffetteria e prodotti di questo genere. Poi ci siamo accorti che, pian piano, non si trattava più di servire le gelaterie, ma di dover aprire un nuovo canale e su quello abbiamo lavorato, entrando nel mondo del beverage».

È così che ha mosso i primi passi DOuMIX?, che oggi, dicevamo, può contare su sei diverse linee di prodotto. La forza del brand sta, senza dubbio, nella sua versatilità. Si parta, infatti, con DOuMIX? Cream, una linea con otto diverse tipologie di creme, dal classico Pistacchio all'originale Ruby, che può essere utilizzata sia per farciture tradizionali, sia per dolci al cucchiaio sia per sperimentare diverse creazioni di caffetteria: espressi gourmet, caffè freddi, milkshake e così via. Si passa, poi, a DOuMIX? Fruit Elixir, una linea di puree di frutta da mixare con acqua o latte per creare, per esempio, degli smoothies. O, ancora, DOuMIX? Syrup, sciroppi che possono essere utilizzati sia per preparazioni legate alla colazione sia nella mixology. Una linea che è la fotografia di ciò a cui mira il brand, in costante equilibrio tra il mondo del mattino, quello delle colazioni, e il mondo della notte, quello dei cocktail. Lo stesso equilibrio che si trova nella linea Squeeze, con una gamma di pre-mix ideali sia per tè aromatizzati e granite, ma anche per mocktail e cocktail. Cocktail per cui è pensata la linea DOuMIX? Cordial, composta da tre diverse formule nate dall'unione di frutta e spezie: Bergamotto e Romsmarino, Ananas e Pepe rosa, Cranberry e Timo.

Hot Latte Caramel di Caffè Pascucci e DOuMIX? Syrup Caramel

A chiudere la carrellata c'è, infine, DOuMIX Base, che è, in realtà, il punto di partenza: basi complete per la creazione di granite, bevande fredde e calde, cioccolate e milkshake.

La collaborazione di DOuMIX? con Caffè Pascucci

Come già accennato, DOuMIX? ha presentato la sua ampia proposta in una sorta di "fuori salone" in concomitanza con Host Milano, all'interno del Caffè Pascucci di Milano Centrale. Non di certo una scelta casuale. Tra le due realtà, infatti, c'è parecchia sintonia. Caffè Pascucci, infatti, ha nel suo Dna una proposta di caffetteria molto "internazionale", che ben si adatta ai prodotti realizzati da DOuMIX?. Un legame che è diventato anche un prodotto. Stiamo parlando dello Sciroppo Pumpkin Spice, realizzato "su misura" da DOuMIX? in esclusiva per Caffè Pascucci, che lo utilizza nella preparazione della sua ultima novità in fatto di bevande, il Pumpkin Spice Latte, appunto, disponibile sia in versione Iced che in versione Hot.

Gli espressini preparati da Caffè Pascucci con i prodotti DOuMIX?

Mec3 - DOuMIX?

Vicinale Gaggio 72 - 47832 San Clemente (Rn)

Tel 0541859411