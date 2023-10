Il Gianduiotto e i torroncini Pernigotti tornano sul mercato dei dolci

Torna in grande stile sugli scaffali dei supermercati l'iconico cioccolatino Gianduiotto della Pernigotti. Dopo una serie di avvenimenti aziendali significativi e l'acquisizione da parte di JP Morgan nell'ottobre 2022, l’azienda dolciaria di Novi Ligure (Alessandria) ha lanciato la campagna autunno-inverno 2023. Il famoso cioccolatino, ora presentato in un elegante incarto color rame che ha sostituito il classico dorato, sarà disponibile in tre varianti: classico, fondente ed extra fondente al 70%. Inoltre, per gli amanti del Cremino, sarà possibile scegliere tra le opzioni classica e fondente.

Il Gianduiotto torna sugli scaffali

Pernigotti, di nuovo sul mercato le stecche di cioccolato e i torroncini

Ma non solo. Ritornano anche le stecche di cioccolato Pepitas, Nocciolato, Torroni e, dopo una lunga assenza di quattro anni dal mercato, anche i Torroncini. Novità che per le creme spalmabili prodotte in Italia.

Ritorno in grande stile per la Pernigotti

«L'intera offerta della Pernigotti è stata rinnovata, a partire dalle ricette e dalle confezioni - sottolinea in una nota il direttore commerciale Luigi Leonetti - per rilancio e riposizionamento in Italia di questa marca storica. Ma anche per sostenere il forte impegno alla conquista dei mercati internazionali. Abbiamo già riscontrato un aumento degli ordini e anche un incremento dei punti vendita raggiunti su tutto il territorio nazionale».