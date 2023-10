Dalla Francia a Torino i ravioli al limone di Mentone Igp

Prodotti da Pasta Piemonte, un pastificio nato nel 2013 in Costa Azzurra nel centro di Mentone, a due passi dal casinò da Luisa Delpiano Inversi, piemontesi da parte di padre, ma con influenza francese da parte di madre. A Torino si gustano in esclusiva da Dume in Galleria Umberto 1°, una delle tre storiche gallerie commerciali della città nei pressi di Porta Palazzo. I ravioli al limone di Mentone arrivano ogni settimana direttamente e vengono serviti nel modo tradizionale con burro e salvia, un piatto che conquista per la sua semplicità e permette di cogliere la finezza di questo agrume che con il succo e la buccia grattuggiata ne profuma il ripieno di formaggio ricotta; una versione con i broccoli ed una terza con un jus vegetale e zenzero. Questa novità va ad aggiungersi al menu tradizionale del locale: le patate farcite e le sottilissime focacce. Ma aspettatevi altre novità!

I ravioli al limone di Mentone nelle tre versioni: tradizionale con burro e salvia; con i broccoli o con un jus vegetale e zenzero

Il limone di Mentone, Igp dal 2015

Il limone di Mentone ha ottenuto l’Indicazione geografica protetta nel 2015, un frutto che a maturazione completata assume un colore giallo intenso, buccia molto sottile e ricca di olii essenziali e in inverno ravviva molti giardini della città. Per disciplinare le piantagioni devono trovarsi a non più di 7 chilometri dal mare. Nel 2004 i produttori hanno fatto nascere l’associazione per la promozione del limone di Mentone di cui Luisa Delpiano è diventata segretaria, ma anche ambasciatrice all’interno dell’Organizzazione mondiale della Gastronomia.