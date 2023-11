Calvisius, caviale di alta qualità da allevamento sostenibile

Agroittica è assieme una storia di straordinaria imprenditoria italiana, un sogno gastronomico e un sistema sostenibile unico, innovativo e controllato. Conosciuto dai più attenti cultori di eccellenze e dai più raffinati gastronomi, Calvisius è il brand top di gamma presente nei migliori ristoranti e gastronomie internazionali e nelle first classes delle più importanti compagnie aeree, dedicati a una clientela gourmand.

Agroittica oggi produce 28 tonnellate di caviale Calvisius

Dal "meglio dell'acqua" la nascita di un mito: Calvisius

Il pay off di Agroittica recita “Aquae optima” ovvero “Il Meglio dall’acqua”, ideale sintesi della mission e dell’essenza del brand. Le origini di Agroittica risalgono agli anni ’70, quando i soci di un’acciaieria bresciana e quelli di una società di impiantistica siderurgica veneta intuiscono la possibilità` di sfruttare il calore residuo della produzione dell’acciaio per ottimizzare l’allevamento ittico.

Le vasche d'allevamento di Agroittica

Agroittica dispone di due impianti nel comune di Calvisano, in provincia di Brescia, per un totale complessivo di 60 ettari di allevamento. Nel proprio stabilimento di Calvisano, oltre allo storione, Agroittica produce trota, salmone, tonno e pesce spada oltre al caviale più sostenibile al mondo. Oggi Agroittica esporta in tutto il mondo caviale italiano di alta qualità per una produzione totale di 28 tonnellate. L’azienda vende quasi il 90% del suo prezioso caviale all’estero con due filiali negli Usa e Francia.

La costante ricerca della massima qualità di Calvisius

La qualità del caviale Calvisius ha origine nella peculiarità delle acque dove viene allevato e in un modello di allevamento molto vicino alle caratteristiche dell’ambiente naturale tipico degli storioni: questo rende la produzione piu` sostenibile e di altissimo profilo qualitativo.

Agroittica è stata la prima azienda al mondo a creare un allevamento di storioni su larga scala. Il caviale italiano Calvisius ha vinto il prestigioso Premio Mercury Award, il premio Rosa Camuna- Regione Lombardia, nonchè una menzione come azienda che ha «saputo superare i suoi limiti» durante l’Expo di Milano 2015 e il Superior Taste Award nel 2017.

Calvisius Caviar: la collezione

Calvisius Tradition (Prestige, Royal, Elite)

Il caviale Tradition si ottiene dallo storione bianco, una specie originaria delle coste Nord Americane dell’oceano Pacifico. È tra gli storioni più longevi, in grado di arrivare a raggiungere i cento anni di età, gli 800 kg di peso e fino ai 6 m di lunghezza. Oltre che per la sua carne magra, bianca, ad alto contenuto proteico, è particolarmente apprezzato per la sua cospicua produzione di uova di grande dimensione, da 2.9 a 3.2 millimetri, caratterizzate da una colorazione che varia dal grigio scuro al nero. Di gusto particolarmente raffinato ed elegante con note burrose e aromi vicini al mondo della pasticceria soddisfa ogni palato. Occorrono minimo 12 anni di attesa per ottenere questo caviale.

Calvisius Siberian (Classic e Royal)

ll Calvisius Siberian si ottiene dallo storione Siberiano. Questo pesce produce un caviale di media dimensione (2.2-2.7 mm), necessita minimo di 7 anni per arrivare alla produzione del caviale ed è considerato una tra le specie più precoci. La gamma delle tonalità di colore dei grani è discretamente ampia e varia dal grigio scuro al marrone pallido, la texture è abbastanza soffice e delicata e si presenta lievemente idratata con un piacevole effetto traslucente.

Calvisius Beluga

Il Calvisius Beluga è un caviale di grandi dimensioni: le sue uova, infatti, arrivano facilmente a superare i 3 millimetri di diametro. Estratto dallo storione Huso huso, presenta una texture lucida e brillante con una colorazione che va dal grigio perla al grigio scuro, con la caratteristica occhiatura. Le uova hanno un gusto cremoso, piacevolmente grasso, con ricercate note di mare sul finale. Per ottenere questo caviale occorrono circa 20 anni, ma l’attesa viene ampiamente ripagata da una specialità raffinata e di grande prestigio.

Calvisius - Agroittica Lombarda

via Kennedy - 25012 Calvisano (Bs)

Tel 030 9686991