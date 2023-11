Oldani festeggia i 20 anni del ristorante “D'O” con una box firmata da Barilla

Chef Davide Oldani e Barilla "Al Bronzo" sono legati dalla dedizione all'eccellenza, dall'amore per la cucina, dalla volontà di regalare un'esperienza in ogni singola forchettata. Una lunga collaborazione animata dallo stesso fine: portare in tavola l'esperienza gustativa più intensa e appagante possibile. È per questo che, in occasione dei 20 anni del ristorante D'O, hanno deciso di celebrare questa ricorrenza in maniera speciale con una box di Barilla Al Bronzo in edizione limitata.

Lo chef Davide Oldani con la box "Al Bronzo" di Barilla

Era il 2003, infatti, quando lo chef Davide Oldani aprì a Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese di origine, il ristorante D'O (vicino al quale sorgerà un altro locale, sempre di Oldani). Sono passati 20 anni da quando è nata la sua idea di Cucina Pop, caratterizzata dal desiderio di amalgamare l'essenziale con il ben fatto, il buono con l'accessibile, l'innovazione con la tradizione. «Sono convinto - ha affermato Oldani - che la cucina italiana sia grande, oltre che per varietà e gusto, anche per la possibilità che offre di essere costantemente reinterpretata: io l'ho fatto con semplicità, dando valore a tutti gli ingredienti e facendo della stagionalità e dell'alta qualità dei prodotti due punti fermi». Proprio come lo chef Davide Oldani reinterpreta nel suo ristorante D'O ogni giorno il meglio della cucina italiana, così Barilla Al Bronzo ricrea la trafilatura tradizionale con la sua lavorazione grezza. E da questa affinità e dal comune amore per la qualità delle materie prime, nasce quindi la box di Barilla Al Bronzo, illustrata dall'artista Agostino Iacurci.

La ricetta "Al Bronzo" proposta da Oldani con Barilla

La creatività e lo sguardo raffinato di Iacurci sono riusciti a riassumere le caratteristiche di "Al Bronzo" e la filosofia di cucina dello chef Davide Oldani realizzando un'illustrazione che raffigura simbolicamente il loro solido legame. La spiga di grano rappresenta la pasta trafilata al bronzo dalla ruvidità intensa, mentre il carciofo, il cipollotto e lo zafferano sono gli ingredienti emblematici della cucina dello chef, nonché quelli con cui realizza la ricetta proposta nella box: i mezzi rigatoni Al Bronzo, carciofi, cipollotti e zafferano. Una ricetta che ripercorre il percorso ventennale della cucina di D'O.

La box "Al Bronzo" di Barilla in edizione limitata per i 20 anni del ristorante D'O

La speciale box celebrativa dei 20 anni del ristorante D'O è in vendita su Amazon a questo link. Al suo interno sarà presente una confezione di Mezzi Rigatoni Barilla Al Bronzo, formato tipico della tradizione italiana e il preferito dallo chef, caratterizzato da una forma generosa e da scanalature marcate. La box conterrà inoltre la coppia di posate Passepartout e Pastalunga, pensate e disegnate dallo chef Davide Oldani secondo la sua idea di semplificazione del posto a tavola: un unico strumento che consente di tagliare, raccogliere e inforcare. Infine, ci sarà anche una cartolina con l'indicazione di tutti i passaggi per eseguire alla perfezione la ricetta esclusiva realizzata dallo chef per questa speciale ricorrenza.

Prezzo consigliato: 49,99 euro.

Nella box "Al Bronzo" di Barilla anche una ricetta firmata dallo chef Davide Oldani

Il grano e la lavorazione di "Al Bronzo" di Barilla

La pasta "Al Bronzo" deve il suo colore giallo-ambrato, il carattere tosto e il gusto unico a una speciale selezione Barilla di grani duri pregiati 100% italiani, miscelati in modo da ottenere il miglior risultato possibile sia in termini di contenuto proteico che di qualità proteica, garantendo così consistenza corposa ed elasticità della pasta. "Al Bronzo" ricrea la lavorazione grezza, attingendo dal metodo tradizionale della trafilatura al bronzo: l'impasto viene estruso attraverso trafile al bronzo con inserti arricchiti di microincisioni che conferiscono alla pasta una ruvidità intensa e le permettono di avere un'ottima tenuta in cottura e di trattenere il sugo perfettamente. Barilla "Al Bronzo", infatti, resta al dente e si abbina perfettamente a tutti i condimenti proprio grazie alla sua superficie ruvida e alla sua consistenza corposa.