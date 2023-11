Panettone, niente allarmismi: i prezzi si sono stabilizzati nel 2023

Il costo del panettone è aumentato nel 2023? Sì, ma solamente del 5%, e per di più nemmeno per tutti i produttori artigianali. Numeri che noi di Italia a Tavola avevamo anticipato qualche settimana fa in risposta a un articolo d'allarme lanciato dal Corriere della Sera e che sono stati confermati da un'indagine di Maiora Solutions, startup innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati.

I prezzi del panettone si sono stabilizzati nel 2023

Nel 2023 frenata degli aumenti relativi al costo medio al kg dei panettoni classici

Quest'anno, infatti, l'onda che ha generato lo smisurato aumento dei prezzi sembra essersi esaurita e i rincari sono mediamente molto più contenuti: +%3 per i panettoni industriali e, appunto, +5% per quelli di pasticceria rispetto al 2022. Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora Solutions, hanno commentato così la situazione generale: «La controtendenza rispetto allo scorso anno è evidente. Se nel 2022 l'aumento dell'inflazione e del costo delle materie prime avevano provocato un notevole balzo dei prezzi, il 2023 evidenzia una decisa frenata degli aumenti relativi al costo medio al kg dei panettoni classici. I prezzi si sono stabilizzati, in linea con il calo dell'inflazione certificata dall'Istat a ottobre 2023. Se Milano si conferma la città costosa e il carovita resta il più forte nel Paese, prendiamo il generale rallentamento dell'inflazione come una notizia incoraggiante, in un periodo come quello natalizio dove i consumi crescono notevolmente. Come lo scorso anno, resta notevole il divario di prezzo tra panettoni artigianali e panettoni industriali, ma l'ampia offerta di prodotti permette a tutti di poter scegliere il proprio panettone per le feste».

La variazione del prezzo dei panettoni artigianali di pasticceria nel 2023

Resmart ha analizzato i prezzi al chilo dei panettoni prodotti da 12 tra le pasticcerie più note di Milano, confrontandoli con quelli rilevati a novembre 2022. A livello generale il prezzo al chilo dei panettoni artigianali di pasticceria è aumentato del 5%, frutto di una media di incrementi di prezzo delle singole pasticcerie che oscilla tra lo 0% di Peck, Clivati, Ranieri e Massari - che non hanno aumentato i costi - fino al +15% di Cucchi, il cui panettone classico è passato dai 39 euro al chilo del 2022 ai 45 euro di quest'anno.

Aumenti in doppia cifra anche per il panettone di Pavè Milano, cresciuto da 38 euro a 42 euro (+11%), per Zàini Milano e Marchesi (entrambi +10% di aumento), che quest'anno costano rispettivamente 43 e 46 euro al chilo. Le variazioni meno significative riguardano Cova e Gattullo (+5%), Martesana (+2%) e Pasticceria San Gregorio (+1%), i cui prezzi sono sostanzialmente in linea con quelli del 2022.

La variazione del prezzo dei panettoni industriali nel 2023

Se lo scorso panettoni industriali hanno evidenziato livelli di prezzi molto più alti rispetto al 2021, quest'anno l'aumento è molto più contenuto. Resmart ha valutato i costi dei panettoni disponibili in-store e sui siti internet dei principali supermercati presenti in città e registrato una crescita media pari al +3%.

Le variazioni più significative riguardano i panettoni classici di Balocco, il cui prezzo medio è aumentato del +16%, passando da 6,40 euro al chilo nel 2022 a 7,45 euro nel 2023, Motta che lo scorso anno registrava un prezzo medio al chilo di 5,29 euro e quest'anno sale a 5,76 euro (+9%) e Bauli cresciuto da 5,99 euro a 6,49 euro (+8%). Il prezzo dei panettoni Maina cresce del +4% (da 6 euro nel 2022 a 6,27 euro nel 2023), mentre rimangono invariati rispetto allo scorso anno i costi di Carrefour Extra e Le Grazie, i cui panettoni sono disponibili sugli scaffali a 5,49 euro e 4,99 euro rispettivamente. Interessante il caso di Tre Marie, che sceglie di abbassare i prezzi (-6%) e quest'anno il costo al chilo del panettone scende a 12,46 euro, contro i 13,20 euro del 2022.