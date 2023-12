Gay-Odin: a Natale il cioccolato napoletano tra lievitati e liquore

L'atmosfera natalizia avvolge la storica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin a Napoli, dichiarata Monumento Nazionale dal 1993. Gli artigiani dell'opificio, impegnati nella preparazione dei tradizionali dolci delle festività, mettono in primo piano il pregiato cioccolato. Le bacche di cacao criollo, con il loro aroma avvolgente, giungono grezze in fabbrica per essere lavorate con cura, cotte a legna a basse temperature per preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto. La lavorazione manuale, ancora fortemente voluta dalla famiglia Maglietta, rende ogni referenza Gay-Odin una specialità sartoriale inimitabile.

Il calendario dell'avvento Gay-Odin

Gay-Odin, i panettoni con impasti Offella in quattro varianti

Tra i protagonisti delle festività spiccano i lievitati, soffici impasti Offella proposti in quattro varianti. Il Panettone Foresta al latte o extra fondente è il best seller, con uno scrigno di Cioccolato Foresta caratterizzato da sottili sfoglie di cacao piegate a mano. Il Panettone Fondente ricoperto da una golosa colata di cioccolato, il Panettone Gocce e Crema Foresta con pepite e cuore cremoso di cacao, e il Pandoro con Gocce di Cioccolato completano l'irresistibile selezione. Ogni lievitato è confezionato in tonalità oro e blu Fleury, storico colore dell'azienda, e include uno speciale Spotify Code per ascoltare gratuitamente il podcast “Il Viaggio del Dono”, uno storytelling emozionale del panettone.

Il Panettone Foresta di Gay-Odin

Una novità affascinante è “Il Presepe Gay-Odin in Salita Betlemme 31”, allestito nei locali storici della Fabbrica. La composizione vede la Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin con i suoi artigiani cioccolatieri, rappresentati mentre lavorano il cacao. Un invito a visitare la Fabbrica nei giorni più dolci dell'anno e a scoprire le proposte regalo e i packaging dal fascino rétro.

Gay-Odin, dolci per ogni occasione anche passate le feste

Per il rituale del fine pasto, il Liquore al Cioccolato Gay-Odin offre un dopocena cremoso e alcolico, ideale da consumare a temperatura ambiente o da servire freddo. Tra i prodotti intramontabili, il celebre Tronchetto di Cioccolato Foresta nelle varianti al latte o fondente. Tra le novità spiccano gli Itinerari Leggendari, tavolette monorigine ispirate ai viaggi di Onorina Gay e Isidoro Odin. Infine, i celebri cioccolatini Gay-Odin, circa 40 varietà, rappresentano piccoli gioielli di puro cacao realizzati secondo le antiche ricette e confezionati in scatole regalo in radica o latta senza tempo.

Le specialità Gay-Odin sono disponibili per l'acquisto sul sito gay-odin.it e possono essere spedite in tutta Italia ed Europa.

Gay Odin

Vico Vetriera 12 - 80132 Napoli (Na)

Tel 081 417843