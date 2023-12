Il panettone d'autore di Don Alfonso 1890, tradizione in famiglia

L'avvento del Natale, con il suo passo svelto, porta con sé un'atmosfera magica e il calore delle tradizioni. È un periodo speciale per la famiglia Iaccarino, in particolare per Alfonso, Livia, Mario ed Ernesto Iaccarino, il cuore pulsante di Don Alfonso 1890. Questo luogo non è solo un emblema della famiglia e dell'attaccamento alla propria terra, ma incarna anche un impegno costante verso la sostenibilità ambientale e umana. Il Natale diventa così non solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per rallentare e dedicarsi alle persone care, con uno sguardo rivolto a un futuro migliore.

La famiglia Iaccarino

Don Alfonso 1890: il panettone limited edition ai profumi della costiera

La casa Iaccarino vive il Natale con profumi deliziosi e autentici. Quest'anno, la famiglia ha arricchito le tavole festive con un panettone speciale, il primo di Don Alfonso 1890. Realizzato con limoni e arance dell'azienda agricola biologica Le Peracciole, questo lievitato è un assaggio autentico della costiera. La cura nella selezione delle materie prime e la collaborazione con artigiani locali, dalla produzione alla canditura degli agrumi, sono garanzia di qualità e identità.

Il panettone del Don Alfonso 1890

Un impasto che lievita 48 ore, grazie all'utilizzo di uova biologiche e lievito madre, regala un morso soffice e profumato. Il panettone, disponibile nell'e-shop del sito Don Alfonso 1890, è un viaggio sensoriale nel Sud, con aromi straordinari e leggerezza sorprendente.

Lo shopping natalizio firmato Don Alfonso 1890

Don Alfonso 1890 offre un'esperienza di shopping natalizio all'insegna dell'eccellenza. Nel carrello virtuale, è possibile selezionare prodotti di alta qualità, provenienti dall'azienda stessa o da piccoli produttori locali. Il miele, il Liquore di limoni, l'olio Evo, il panettone, la pasta, il pomodoro bio, il torrone e molti altri tesori gastronomici sono disponibili. Le porcellane, come la recente collezione di Villeroy & Boch, sono pezzi unici e irripetibili. Con l'aggiunta della “confezione regalo Don Alfonso 1890” al carrello, è possibile ricevere a casa un'elegante confezione regalo pronta per essere offerta a parenti e amici o conservata come scrigno di gusto e bellezza per le festività.

I prodotti firmati Don Alfonso 1890

Per chi desidera regalare esperienze uniche, i “Voucher” disponibili nella sezione dedicata del sito offrono la possibilità di regalare pranzi, cene, pernottamenti e corsi di cucina mediterranea presso Don Alfonso 1890. Con pochi clic, è possibile inviare direttamente al destinatario un certificato regalo personalizzato, con tutti i dettagli del voucher e le modalità di accesso ai servizi. Questo regalo immateriale, che può essere inviato in tutto il mondo, rappresenta un'occasione per scoprire la bellezza di questo angolo di mondo attraverso esperienze straordinarie.

Don Alfonso 1890, la tradizione intoccabile del Natale a casa Iaccarino

La tradizione intoccabile del Natale a casa Iaccarino è centrata sulla famiglia, il fulcro di tutto l'universo Don Alfonso 1890. La Vigilia è dedicata al pesce, con piatti tradizionali come gli spaghetti alle vongole, il baccalà fritto, il baccalà stufato e il capitone. La sera culmina con dolci tipici come zeppole, struffoli e panettone. Il pranzo di Natale è un trionfo di ricette classiche come la lasagna, l'agnello o il capretto, seguite da dolci tradizionali. In questa celebrazione, la cucina diventa un atto d'amore che unisce le generazioni e racconta una storia di autenticità e tradizione. Questo Natale, la famiglia Iaccarino continua a trasmettere valori di convivialità, cultura e amore attraverso il cibo, incarnando l'anima di Don Alfonso 1890.

Mario Iaccarino

Arriva il Natale, a passo svelto, periodo dell’anno magico per l’incanto delle sue atmosfere e per il calore delle tradizioni, così come occasione per fermarsi e rallentare, dedicandosi alle persone che si desidera avere accanto. Una data di calendario che fa correre il pensiero ad Alfonso, Livia, Mario ed Ernesto Iaccarino, ossia il Don Alfonso 1890, emblema non solo della famiglia e dell’appartenenza alla propria terra, ma anche di impegno costante orientato alla sostenibilità ambientale e umana, che dona alle festività un senso più ampio e profondo, con lo sguardo volto ad un futuro migliore. Il Natale, a casa Iaccarino, profuma di buono e di bello. Ma soprattutto di vero.

Don Alfonso 1890

Corso Sant'Agata 11/13 - 80061 Sant'Agata Sui Due Golfi (Na)

Tel 081 8780026 - 081 8780561