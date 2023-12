Chirstmas Collection 2023 di Cosaporto, tante idee regalo a portata di click

Per regalare emozioni durante le festività natalizie, la destinazione ideale è Cosaporto, la prima piattaforma di consegna high quality delivery. Quest'anno, presenta la Christmas Collection 2023 con il motto “Gusto è stile”, offrendo una selezione dei migliori brand nel settore food, beverage e lifestyle.

Tanti prodotti nella Christmas Collection 2023

Cosaporto, panettoni di alta pasticceria italiana e chef stellati

Panettoni Top sono protagonisti, consegnati con una speciale “slitta” targata Cosaporto, che garantisce la consegna di regali d'eccellenza, tra cui panettoni e pandori scelti tra le migliori proposte dell'alta pasticceria italiana e dei rinomati chef stellati. Tra le creazioni presenti su Cosaporto troviamo quelle di Iginio Massari Alta Pasticceria, Martesana, Fabrizio Galla, e Tiri.

Inoltre, è possibile selezionare panettoni firmati da chef stellati come Carlo Cracco, Da Vittorio, Antonino Cannavacciuolo, Niko Romito, Aimo e Nadia, oltre a quelli della grande tradizione dell'arte bianca come Davide Longoni, Antico Forno Pavè. Le Special Edition Lifestyle includono Dolce&Gabbana by Fiasconaro, Fornasetti by Longoni ed Etro by Aimo e Nadia. Cosaporto, ora Società Benefit, sostiene iniziative Charity per Fondazione Rava, Telethon e AIRC durante le festività natalizie, devolvendo il ricavato in beneficenza.

Cosaporto, ampia scelta dal gourmet ai vini fino ai prodotti lifestyle

La proposta dolce e gourmet spazia dalla cioccolateria con cofanetti Valrhona, box di macarons e praline di Enrico Rizzi, alle specialità di Amedei, Domori, Guido Gobino e Lavoratti. Il mondo gourmet offre prodotti di Armatore, Olio Campospillo, Cannavacciuolo, Cipriani, Da Vittorio, Maida, Mancini, Muraglia e la pasta Uno.61.

La Christmas Collection 2023 di Cosaporto include un'ampia enoteca con le migliori bollicine italiane e francesi, una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, cocktail, gin&spirits e kit per festeggiare le festività di fine anno.

Nel mondo Lifestyle, le proposte uniche includono regali per la persona, la casa e i più piccoli da marchi come 10 Corso Como, 23 Bassi, Acqua di Parma, Alessi, Città del Sole, Culti, e i giocattoli iconici di Fao Schwarz.

Cosaporto offre ai clienti la possibilità di scegliere singoli prodotti, box natalizie già composte o creare le proprie confezioni regalo in pochi click. La consegna è personalizzata, green e affidata a personale qualificato, con biglietti regalo scritti a mano o personalizzati con logo aziendale, stickers, nastri o fasce brandizzate.

Cosaporto, Click&Gift nuovo servizio per le aziende

Stefano Manili, Founder e Ceo di Cosaporto Società Benefit, sottolinea che Cosaporto è l'unica gift tech in grado di garantire la più alta selezione di brand, sostenibilità e precisione nella consegna in tutto il territorio italiano, con un servizio clienti a 5 stelle. Il claim “Gusto è stile” riflette i valori distintivi di ricerca dell'eccellenza, passione per il bello e approccio circolare al business, rendendo Cosaporto un punto di riferimento per chi condivide tali principi e desidera condividerli con gli altri.

Una novità per il mondo B2b è il servizio ”Click&Gift”, che semplifica i processi di gestione e organizzazione dei regali aziendali. Le aziende possono scegliere su Cosaporto i prodotti da inserire nella propria lista regalo, con il supporto di un personal shopper dedicato. Cosaporto crea una pagina web personalizzata con l'elenco dei prodotti selezionati, che può essere inviato ai destinatari via e-mail o whatsapp, consentendo loro di scegliere il regalo preferito, il luogo e il giorno della consegna.

Tutti i prodotti della Christmas Collection 2023 sono disponibili su Cosaporto.it