Caviar Giaveri svela come scegliere il miglior caviale

Il caviale nell’ambiente culinario viene spesso definito oro nero, sia per la sua preziosità, che per il suo costo. Scegliere un buon caviale non è facile e prima dell’acquisto è necessario informarsi bene su quali sono i tipi di caviale più ricercati e quelli più accessibili, e quale sia l’origine e la provenienza del caviale stesso.

Quando si pensa al caviale, si immaginano luoghi lontani e tradizioni di lusso e raffinatezza che s’intrecciano con la storia di imperi e uomini di potere. Invece, è proprio qui in Italia che la produzione di questa eccellenza gastronomica trova una delle sue massime espressioni, grazie all’impegno di allevatori che interpretano l’allevamento dello storione come un’autentica risorsa, non soltanto in termini di business.

Tra le più importanti realtà del Bel Paese spicca l’azienda Caviar Giaveri che, con sede a San Bartolomeo di Breda in provincia di Treviso, da oltre quarant’anni si contraddistingue nella produzione di caviale italiano, allevando storioni in maniera sostenibile con tecnologie di acquacultura all’avanguardia.

Le grandi dimensioni delle vasche all’aperto, che riproducono perfettamente l’habitat naturale, l’utilizzo bilanciato di nutrienti adeguati, l’estrazione delle uova in ambiente protetto, la filiera corta e totalmente made in Italy: sono tutti aspetti che permettono a Caviar Giaveri di porsi al top nel mondo della produzione del caviale fondendo la cultura gastronomica italiana con la tradizione. Un allevamento - attualmente il più vario del Mondo - di dieci diverse specie di storione, che permette di scegliere tra una varietà unica di tipi di caviale eco-sostenibile.

Origine del caviale, attenzione all’etichetta

Nell’immaginario comune il caviale è il cibo di lusso per antonomasia, quello che evoca piacere e privilegi, a cui si attribuiscono anche virtù afrodisiache. Eppure, il caviale è vittima di un grande paradosso: a dispetto del prezzo e della fama, sono in pochi a sapere davvero cosa sia, a essere in grado di riconoscere la qualità e a interessarsi all’etichetta e alla filiera produttiva, complice anche un impianto normativo ambiguo che genera molta confusione. Quante volte capita di leggere la parola caviale senza farsi troppe domande e senza accertarsi che contenga davvero uova di storione?

Nella scelta del caviale è importante affidarsi all'etichetta

Lo storione è attualmente una tra le specie in pericolo di estinzione protette dal Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), che ne tutela l’allevamento e la commercializzazione. Acquistare il caviale proveniente da un allevamento autorizzato e dotato di idonea etichettatura rappresenta un valido impegno a sostenere chi contribuisce, legalmente, alla salvaguardia in natura di questa bellissima specie ittica. Scoraggiando il bracconaggio e la pesca barbarica dei pochi esemplari rimasti nel loro ambiente e segnalando i canali illegali di vendita, si aiuta la sopravvivenza di una specie meravigliosa che ha mantenuto per millenni le caratteristiche che aveva nella preistoria.

Attenzione quindi alla scelta, Caviar Giaveri è un produttore che si occupa del ciclo completo, quindi dalla riproduzione dei piccoli storioni, ai lunghi anni di allevamento, alla produzione del caviale e alla sua commercializzazione, garantendo quindi una totale tracciabilità del prodotto e assicurando il rispetto degli standard sanitari più esigenti: la cosiddetta filiera corta.

L’obiettivo di Caviar Giaveri è un prodotto di elevata qualità ed è questo che ha determinato la scelta di lavorare artigianalmente e di confezionare direttamente il caviale seguendo fedelmente la tradizione a cui viene affiancata la più innovativa tecnologia, applicata alla tracciabilità da uovo a uovo. Questo è Caviar Giaveri, uno stile riconoscibile, alto e trasparente come la qualità del caviale proposto in diverse selezioni grazie a una collezione unica nel suo genere di ben 8 tipologie di caviale diverse, tra cui le pregiata selezione di caviale Beluga.

Quale caviale scegliere?

Scegliere il caviale significa scegliere un colore, una consistenza, una dimensione e, naturalmente, un gusto. Ogni specie di storione sviluppa le proprie caratteristiche uniche e ogni tipologia di caviale segue una maturazione e una selezione che gli conferisce aromi unici. Ecco perché ogni scatola di caviale Giaveri è assolutamente unica. In generale il gusto del caviale deve essere sapido, ma non eccessivamente salato, deve essere privo di retrogusto e deve essere presente una sensazione di umami.

La confezione regalo Caviar Party per non perdere nessuna delle 8 etichette di Giaveri

Per la tua prima volta

Ideali i caviali classici dal sapore gentile, leggero e delicato. Per tutti quelli che vogliono affacciarsi nel favoloso mondo del caviale, Giaveri consiglia di provare il caviale Siberian Classic proveniente dallo storione siberiano, dal colore grigio ambrato e dal gusto iodato e delicato, amato per la sua consistenza. In questa categoria rientra anche il caviale ottenuto dello storione bianco, il White Sturgeon Deluxe, dal gusto gentile e leggero con grossi grani amabili al palato.

Il Siberian Classic di Giaveri

Per appassionati

La sezione per appassionati comprende caviali con sapori decisi e note marine, prelibati perché offrono una gamma di sfumature di gusto persistenti e durature. In questa sezione troviamo il caviale Osietra dallo storione russo ,caratterizzato da note di noce e apprezzato da sempre da intenditori più esigenti, e il caviale Beluga Siberian contraddistinto dalle uova di grandi dimensioni che ne conferiscono raffinatezza ed esclusività. Da menzionare anche il raro caviale Golden Sterlet ottenuto dallo storione sterleto albino, riconoscibile grazie alle piccolissime uova di colore oro e un sapore marino e deciso che lo rende inimitabile. Infine, il caviale Sevruga Imperial dal gusto più forte e tradizionale, con un aroma finissimo che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Il caviale Osietra di Giaveri

Per intenditori

Per esplorare sfumature più raffinate ed esclusive del caviale, la selezione di Giaveri vanta le varietà più prelibate e pregiate disponibili sul mercato. Possiamo trovare in questa sezione il celebre caviale Beluga Imperial, un’eccellenza caratterizzata da un tipico sapore delicato e burroso da degustare in tutta la sua purezza per un’esperienza gustativa inimitabile. Serve attendere 30 anni per la maturazione dello storione prima di poter ottenere questa pregiata selezione di uova di grandissimo calibro.

Il caviale Beluga Imperial di Giaveri

Desideri provarli tutti? Caviar Giaveri ha pensato ad una innovativa confezione regalo Caviar Party che offre la possibilità di degustare tutta la collezione con le sue 8 etichette, che rappresentano la migliore selezione di caviale per introdurti in questo universo affascinante.

Il caviale Caviar Giaveri si trova nei migliori Ristoranti in Italia e all’estero, in gastronomie e enoteche selezionate. Inoltre si può facilmente ordinare nella boutique online, e verrà spedito a casa vostra in 48 ore, direttamente dal produttore al consumatore.

