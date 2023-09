Diego Vitagliano svela i segreti della farina Napoletana di Molino Grassi

La pizza «parla un linguaggio nobile: deve essere coraggiosa e puntare in alto». È così che la pensa Diego Vitagliano, uno dei volti più promettenti della nuova generazione di pizzaioli, titolare di due pizzerie nel napoletano, una a Roma e un’altra nientemeno che in Qatar, precisamente a Doha. «Oggi il nostro lavoro ha cambiato volto: il business della pizza è una vera e propria azienda, e il prodotto deve essere conciliabile con le esigenze odierne. L’obiettivo è far star bene il cliente, oltre la ‘buona pizza’ è questo che fa la differenza». Ingredienti e partner giusti diventano dunque una leva fondamentale. «Ecco perché lavoro con Molino Grassi: lato farine, ma anche a livello di supporto tecnico con Cristian Zaghini e Nicola Ascani, offre un servizio unico».

Diego Vitagliano con la Farina Napoletana di Molino Grassi

Farina Napoletana Midi ed Extra di Molino Grassi: la scelta perfetta per ogni lievitazione

Ed è proprio per agevolare le esigenze della pizzeria di oggi che Molino Grassi, con Diego e i tecnici Zaghini e Ascani, ha lanciato la Napoletana, «una farina facile per la “vera” pizza della tradizione partenopea: è utilizzabile anche dalle leve più giovani, per la sua resa molto stabile. Io ho 130 collaboratori: l’ingrediente affidabile è la base di un progetto serio».

Le farine Napoletana Midi e Romana di Molino Grassi

La Napoletana è una farina tipo 0 con germe di grano, studiata per le esigenze della tradizione partenopea e disponibile in due versioni, Napoletana Midi, adatta a corte/medie lievitazioni e impasti diretti; Napoletana Extra, adatta a medie/lunghe lievitazioni e impasti indiretti.

«Le farine Molino Grassi, oltre che stabili e costanti, sono “serie” - continua Diego – e provengono da grani selezionati. Tra gli altri miei prodotti preferiti, sicuramente la Farina Bio Tipo 1 Macinata a Pietra Forte, per me è un grande prodotto in pizzeria. Ha una marcia in più, io personalmente la uso nel prefermento».

Molino Grassi

Via Emilia Ovest, 347, 43126 Parma (Pr)

Tel. 0521662511