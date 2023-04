Diego Vitagliano: “Gli ingredienti perfetti? Napoletana e Romana di Molino Grassi”

Napoletano doc, classe 1985, uno dei volti più promettenti della nuova generazione di pizzaioli: stiamo parlando di Diego Vitagliano, la cui pizza è ormai un marchio di fabbrica. «Oggi è fondamentale avere un progetto intorno al prodotto: la mia è una passione, prima che un’attività - afferma Diego - Ho aperto a Pozzuoli (Na), nel 2016, la mia prima pizzeria che l’anno dopo ho trasferito a Napoli. Successivamente ho riaperto a Pozzuoli un secondo locale; infine, nel novembre 2022, ho inaugurato la mia pizzeria a Doha, in Qatar».

La formula vincente? «Certamente alla base c’è una visione, una progettualità ben precisa. Il successo si mantiene tenendo alta l’asticella: chi viene in uno dei miei locali trova sempre la pizza di Diego Vitagliano». Un’impresa possibile, con impegno, studio e gli ingredienti giusti. «Come brand ambassador e utilizzatore delle farine Molino Grassi, posso dire che affidarmi alla loro Linea Pizza mi permette di lasciare in ottime mani ogni cliente che entra in un mio locale. Tra le mie referenze preferite, le novità 2023: Napoletana e Romana, entrambe fortemente volute dall'azienda e rispondenti alle esigenze della pizzeria di oggi».

La Napoletana è infatti una farina tipo 0 con germe, studiata per le esigenze della tradizione partenopea e disponibile in due versioni, Napoletana Midi, adatta a corte/medie lievitazioni e impasti diretti; Napoletana Extra, adatta a medie/lunghe lievitazioni e impasti indiretti.

La Romana è invece una miscela per pinsa, pizza alla pala, in teglia e padellino, ricca di fibre e con germe di grano e riso per accentuare croccantezza e leggerezza. Disponibile in doppia versione: Romana, con meno fibre per impasti dalla colorazione chiara, e Romana Rustica, dai toni più ambrati per esaltare il valore, il gusto e i sapori di una volta. La gamma pizza Molino Grassi è studiata per ottenere una pizza eccezionale, sempre e ovunque: per scoprirla, Molino Grassi sarà a Tuttopizza (Napoli, 22-24 maggio 2023).

