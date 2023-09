Piaceri senza glutine fuori casa: le proposte per il pranzo di Schär Foodservice

Con le diagnosi di celiachia costantemente in crescita, a cui si aggiungono le altre patologie glutine-correlate, sono sempre di più i consumatori che hanno l’esigenza di consumare un pasto veloce senza glutine fuori casa, che sia in viaggio o nella pausa pranzo durante la settimana lavorativa. Troppo spesso però il target celiaco incontra menù standard che non offrono alternative adatte a lui. La divisione Foodservice del gruppo Dr. Schär lavora ogni giorno per creare una gamma di soluzioni specifiche che permettano a bar e gastronomie da viaggio di disporre di piatti pronti e prodotti confezionati per poter soddisfare le specifiche esigenze di chi cerca un pasto gluten-free out of home.

La divisione Schär Foodservice Schär lavora ogni giorno per creare una gamma di soluzioni specifiche senza glutine

Qualità, praticità e sicurezza: garantisce Schär Foodservice

I piatti pronti surgelati in monoporzione come i Cannelloni con ricotta e spinaci, le classiche Lasagne e i Tortellini Panna e Prosciutto o le gustose Caserecce con pesto si possono infornare direttamente nella loro confezione nel forno tradizionale o nel microonde.

Sulla tavola non può mancare il pane: la Rosetta, le Ciabattine o l’Hamburger sono confezionati in imballo infornabile monoporzione, che permette di passare il prodotto dal freezer direttamente al forno con la massima sicurezza da ogni contaminazione e senza necessità di avere un forno dedicato.

Schär Foodservice offre soluzioni anche per il momento dessert.

Caserecce con pesto 1/3 Lasagne 2/3 Tiramisù 3/3 Previous Next

Tra le referenze frozen il goloso Tortino al Cioccolato dal cuore fondente oppure il Tiramisù, entrambi in formato monoporzione. Le monoporzioni sono il formato ideale per l’Horeca, in quanto consentono al ristoratore di offrire gluten-free senza rischio di contaminazione, garantendo inoltre massima freschezza ed evitando sprechi di prodotto.

Per l’operatore che desidera offrire snack dolci tramite un espositore è infine appena stato lanciato sul mercato l’Expo Banco, un compatto display in cartoncino pre-riempito con 25 barrette Cereal Bar e 30 Choco Chip Cookies Shelf life 9 mesi.

Schär - Divisione Foodservice

Winkelau 9 - 39014 Postal (Bz)

Tel 0473 293595