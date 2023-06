Expo Banco, il pratico espositore di snack gluten-free di Schär Foodservice

Schär Foodservice, la divisione dedicata al canale Horeca del Gruppo Dr. Schär, lancia un nuovo materiale espositivo per i professionisti dell’out-of-home che vogliono offrire snack gluten-free: un display in cartoncino compatto pre-riempito con 25 barrette Cereal Bar e 30 Choco Chip Cookies.

Le diagnosi di celiachia sono in costante crescita e aiutare a soddisfare le necessità del target celiaco, dei sensibili al glutine e di chiunque soffra di altri disturbi glutine correlati può essere differenziante per i professionisti del settore.

L’Expo Banco Cereal Bar & Choco Chip Cookies, pensato da Schär Foodservice per il settore Horeca

L’Expo Banco Cereal Bar & Choco Chip Cookies è pensato proprio per garantire agli esercenti del fuori casa il meglio dell’offerta senza glutine con un formato comodo e dal minimo ingombro, data la compattezza del cartone montato che contiene ben 55 prodotti. I pratici e sicuri prodotti monoporzione all’interno dell’Expo, che hanno scadenza a 9 mesi, sono stati selezionati da Schär Foodservice pensando alle diverse esigenze di consumo. Le fragranti barrette al müsli Cereal Bar da 25 g sono perfette per una ricarica di benessere, grazie alla presenza di vitamine e fibre. Preparate con miele di primissima qualità sono senza glutine e senza frumento, e costituiscono il break ideale per chi cerca uno snack salutare ed energetico.

I Choco Chip Cookies, con due pezzi a confezione, sono golosi biscotti ispirati alla tradizione americana con il 12% di gocce di cioccolato fondente. Senza glutine, senza frumento e senza lattosio rappresentano la pausa perfetta per la clientela che cerca un momento stuzzicante e appagante per il palato.

Il brand Schär, ben visibile sull’espositore, è rassicurante anche per i numerosi turisti stranieri in Italia, grazie alla conoscenza del marchio a livello internazionale, sinonimo di sicurezza e affidabilità.

Schär - Divisione Foodservice

Winkelau 9 - 39014 Postal (Bz)

Tel 0473 293595