Ar.pa lieviti, una soluzione interessante per le prime colazioni

Ar.pa lieviti è un'azienda è un'azienda di Ozzano, in provincia di Bologna. La sua storia inizia nel 1972, quando Arcangelo e Paolo Fantazzini diedero forma alla loro idea, che oggi è diventata una realtà a livello nazionale. Si occupa ormai da mezzo secolo della produzione e della commercializzazione di lieviti per dolci e salati, preparati per creme, budini e panna cotta, sia a livello di produzione casalinga sia a livello di produzione professionale. Proprio in quest'ottica, nell'ampia gamma di proposte di Ar.pa ci sono alcuni spunti interessanti per quelle realtà dell'ospitalità e della ristorazione che si occupano internamente della panificazione per la prima colazione, ma anche per pranzi e cene, con un'impronta gluten free.

Il lievito secco attivo di Ar.pa

Il Lievito Secco Attivo di Ar.pa è un lievito di birra granulare a lenta lievitazione, ideale per preparazioni salate. Ha un'elevata forza fermentativa ed è perfetto per realizzare creazioni dal gusto impareggiabile. Regala impasti leggeri, digeribili e ben alveolati. Un unico prodotto per diversi utilizzi, infatti basta versarne una bustina in mezzo bicchiere di acqua con un cucchiaino di zucchero e mescolare, si otterrà così una schiuma in superficie e sarà questa a conferire le caratteristiche bolle d’aria della lievitazione. Ottimo per torte salate, pan brioche, fette biscottate, pane, pizza, focacce e tanto altro.

Lievito Secco Attivo, come tutta la gamma di prodotti Ar.pa, è gluten free, quindi adatto ad una dieta per celiaci o a chi vuole ridurre il contenuto di glutine nella propria alimentazione. Si presenta in un pratico pack contenente 5 buste di prodotto da 10 g ciascuna.

Lievito Santa Lucia di Ar.pa

Il Lievito Santa Lucia di Ar.pa è un agente lievitante per preparazioni salate ad azione istantanea ed estremamente versatile, ideale per focacce, piadine, pizze rustiche e torte salate. Inoltre è senza glutine, quindi adatto al consumo da parte di persone celiache o per chi vuole ridurre il contenuto di glutine nella propria alimentazione. La sua formulazione consente di dimezzare i tempi di preparazione in cucina con risultati di alto livello.

Mix Ar.pa senza glutine

Il Mix Arpa è una farina dedicata alla preparazione di panificati, dolci e salati gluten free, specifico per le persone che soffrono di celiachia o che vogliono ridurre il contenuto di glutine nella propria alimentazione.

Ingrediente versatile per qualsiasi ricetta, il Mix può essere utilizzato nella preparazione di paste brisée, biscotti, pancakes, torte ma anche pane e focacce. Grazie alla particolare formula risulta quasi impossibile riconoscere la differenza rispetto alle tradizionali farine con glutine. Per questo prodotto e per gli Spinaci disidratati (un composto di finissima polvere di spinaci ottenuta semplicemente essiccando spinaci freschi) Ar.pa Lieviti ha pensato a un nuovo packaging più sostenibile per il pianeta. La nuova confezione, infatti, è riutilizzabile, lavabile e con coperchio richiudibile. Inoltre, essendo più bassa e larga, è l’ideale da conservare in dispensa.

Ar.pa

Via Emilia 268 - 40064 Ozzano dell'Emilia BO

Tel 051799392