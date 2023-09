De Angelis acquisisce il pastificio Regal e il 100% di SaoerdelMar

Il pacchetto di maggioranza del pastificio abruzzese Regal e il 100% delle quote di SaordelMar, azienda padovana specializzata nei sughi di pesce e nei piatti pronti in gran parte dedicati al baccalà, sono entrati nel portfolio del gruppo veronese De Angelis Food che, così, ha portato a 9 il numero delle aziende del Food&Beverage su cui può contare per l’ampliamento distributivo e commerciale in tutto il territorio nazionale.

Il logo del gruppo veronese De Angelis Food

De Angelis Food: fatturato 2023 intorno ai 135 milioni di euro

Due operazioni che porteranno De Angelis Food a chiudere, verosimilmente, il 2023 con un fatturato superiore ai 135 milioni di euro, 20 in più di quanto ricavato lo scorso anno. «Da sei anni - afferma Paolo Pigozzo, amministratore delegato del gruppo veneto - siamo impegnati a consolidarci, ad acquisire aziende di un certo livello, soprattutto tecnico e di qualità, che possano permetterci di avere un “pacchetto” di prodotti il più completo possibile nel settore dell’enogastronomia. Oggi oltre alla pasta, sia fresca che secca, possiamo contare sui sughi di pesce, sulle bevande naturali, sui piatti pronti per la Gdo e l’Horeca, su contorni e secondi piatti vegetali oltre ad un grande stabilimento di pasta secca, fatta con grano americano, negli Stati Uniti. Quest’anno festeggiamo i 40 anni della capogruppo De Angelis e questo ci sta portando, proprio in questi giorni, a controllare i numeri di altre aziende che potrebbe tornare utili alla nostra causa dislocate un po' in tutta Italia. Oltre a questo, a dicembre, inaugureremo il nuovo stabilimento produttivo di 12mila mq, nel Riminese, di EmmeFood e così facendo aumenteremo la produzione dei piatti pronti. Emmefood che a fine anno si porterà a 27 milioni di euro di fatturato».



De Angelis Food Group sarà verosimilmente impegnato nella ricerca di aziende nel settore caseario e vinicolo onde poter completare al meglio un’intera offerta alimentare.