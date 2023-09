Il poké conquista l’Italia, numeri in crescita per il piatto hawaiano

Gli italiani sono pazzi di poké. Nella patria della pizza e della dieta mediterranea il piatto originario della tradizione culinaria hawaiana si sta ritagliando un posto man mano più importante. Questo è quanto emerge da un'analisi lanciata da Glovo, la principale piattaforma di consegne multi-categoria in Europa, in occasione dell’International poké Day, la giornata dedicata al piatto proveniente dalle lontane isole pacifiche. La specialità esotica a base di riso è in netta crescita tra le preferenze degli ordini a domicilio, confermando il suo status di piatto di tendenza nella quotidianità di molti italiani. Analizzando i dati dell’app nel periodo compreso tra settembre 2022 e settembre 2023, si nota che in dodici mesi gli ordini di poké sono aumentati del 15%, raggiungendo un impressionante totale di 556.184 poké consegnati. Basti pensare che nel solo mese di luglio si è raggiunto il record su Glovo di 62.000 poké ordinati.

Una delle varie combinazione del pokè

Poké: un piatto pratico, fresco e social

Il poké ha conquistato tutti per la sua irresistibile freschezza, motivo per cui raggiunge i picchi di consumo nei mesi caldi, ma anche praticità, leggerezza e semplicità genuina sono la chiave di un successo che, in particolar modo per quanto riguarda il delivery, sembra travolgente. Perfetto per una pausa pranzo sana e veloce ma, a quanto rivela l’analisi, apprezzato maggiormente la sera, soprattutto nel weekend, questo piatto trova le radici della sua crescita repentina anche in una spiccata componente visiva. Oltre ad essere saporito ed equilibrato il poké è uno dei piatti più fotografati degli ultimi anni e spesso condiviso sui social media. La scelta di colori particolarmente sgargianti e cangianti dei suoi ingredienti lo rende un perfetto cibo social: il verde dell’avocado o l’arancio del salmone, passando per pollo e tonno, spesso le composizioni accostate con gusto hanno un notevole eco sulla rete, contribuendo in maniera decisiva al successo della pietanza. Questa spinta social porta alla continua ricerca di nuove composizioni e accostamenti: una novità degli ultimi mesi è la Fruit poké, completamente a base di frutta fresca e yogurt o gelato, guarnita con deliziosi topping.

Ghiotti di poké

Curiosando tra le cifre dell’analisi di Glovo si scoprono alcuni record. La città italiana che in assoluto apprezza più il poké è Milano, seguono Roma, Torino e Bari. Altre cifre fanno riflettere sulla fanbase che si è creata attorno a questo piatto: nel capoluogo meneghino un cliente ha ordinato ben 140 poké in un solo anno, mentre un altro milanese ha speso la strabiliante cifra di 2.389 euro in poké. In altre città italiane, come Agropoli e Olbia, nell’ultimo anno è cresciuto notevolmente la spesa per le ordinazioni a domicilio di questo piatto. ll poké, con la sua combinazione di freschezza, gusto e versatilità, si è ormai affermato come una scelta preferita per un pasto veloce e salutare, e la sua popolarità in Italia continua a crescere. In questo International Poké Day, gli amanti del poké possono festeggiare sapendo di non essere soli nella loro passione per questo freschissimo piatto hawaiano.