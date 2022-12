Salumi Coati protagonisti di grandi eventi tra cuochi, vini e super car

Dopo il successo di Hostaria Verona, Salumi Coati continua a rafforzare la sua presenza sul territorio e non solo: la linea Lenta è stata grande protagonista dei Food&Wine Award di Firenze, dove ha premiato Alessandro Frassica per il miglior panino d’autore, della 9ª edizione del Wine2Wine Business Forum di Verona e anche dell’Exclusive Cocktail Party McLaren nello storico Palazzo Guerrieri Rizzardi

Alessandro Frassica e Massimo Zaccari di Coati



Di Alessandro Frassica il miglior panino d’autore

Salumi Coati ha scelto, infatti, di essere più presente sul territorio e non solo, dando il via a un’attività di promozione che la rende sempre più partecipe come partner di importanti iniziative: è stata, dunque, sponsor ai Food&Wine Italian Awards, iniziativa che premia i più talentuosi professionisti under 35 dell’enogastronomia italiana. In questa occasione Salumi Coati ha premiato Alessandro Frassica di 'Ino Panino di Firenze per la categoria new entry “Miglior Panino d'autore”.



A Verona tra vini, cocktail e super car

Da Firenze a Verona, in un legame con il Veneto e le sue tradizioni, Salumi Coati dopo Hostaria Verona ha aderito come sponsor tecnico al Wine2Wine Business Forum, meeting internazionale sul wine business che dal 2014 offre un’opportunità unica per riflettere e discutere sulle principali problematiche che investono il wine business oltre confine. L’importante appuntamento si è svolto il 7 e 8 novembre a Verona, dove relatori, giornalisti, imprenditori ed esperti internazionali del settore hanno potuto degustare la Linea “Coati Lenta” durante i lunch e in occasione dell’aperitivo che ha seguito l’appuntamento di Wine Spectator.



Altro imperdibile evento, sempre a Verona, che ha visto protagonisti i Salumi Coati è stato l’Exclusive Cocktail Party McLaren, pensato per presentare Artura, la nuova supercar ibrida firmata McLaren. L’appuntamento, lo scorso 12 novembre, è stato all’insegna del glamour tra bollicine, musica classica e dj set nel cuore della città dell’amore, nello storico Palazzo Guerrieri Rizzardi, sede di Roches Bobois. Presenti sponsor, media, addetti ai lavori e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Coati al Wine2Wine



Tra tanto glamour c’è stato ampio spazio per il palato: gli ospiti presenti hanno, infatti, potuto degustare una selezione di salumi firmati Coati rivisitati dal tocco del cuoco Renato Bosco. Il tutto nell’ambito della collaborazione portata avanti con il noto “Pizzaricercatore”, che prevede la sua interpretazione dei Salumi “Coati Lenta” in gustose ricette ad hoc.



«Il nostro obiettivo è fare rete tra eccellenze, coniugando expertise e competenze diverse, tradizione e innovazione - commenta Massimo Zaccari, direttore commerciale di Salumi Coati - Siamo stati orgogliosi di aver premiato ‘Ino ai Food&Wine Italian Awards, e molto lieti di aver sostenuto come sponsor tecnico Wine2Wine. Siamo altrettanto entusiasti della partecipazione all’Exclusive Cocktail Party McLaren in collaborazione con lo chef Renato Bosco: si tratta di tante occasioni, tutte uniche, per rafforzare il connubio tra food e wine di qualità di cui siamo grandi portavoce. In questo senso ci stiamo attivando con una crescente presenza in importanti eventi di settore e non solo, nel nostro territorio e dove si manifesta l’eccellenza».

Renato Bosco



Coati, salumi da quattro generazioni

Da quattro generazioni Coati è specializzata nella produzione di salumi di alta qualità, in particolare prosciutti cotti, pancette, speck, salami e altre referenze di alta gastronomia. Oggi l’azienda conta oltre 170 dipendenti e 2 stabilimenti di produzione, per 35mila metri quadrati di superficie coperta in fase di ampliamento e una produzione di oltre 55mila prosciutti a settimana. Il fatturato 2021 ha raggiunto i 120 milioni di euro.