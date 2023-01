Gruppo Eurovo, nuovo packaging sostenibile per Le Naturelle

Utilizzo di materiale sostenibile, linee rinnovate e massima facilità d’uso ed efficienza, sono le principali caratteristiche dei nuovi packaging degli ovoprodotti le Naturelle, top brand di Gruppo Eurovo, azienda specialista da oltre 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti. Tutta la qualità di prodotti sicuri, pratici e versatili, derivati dalle migliori uova 100% italiane da allevamento a terra, è infatti adesso racchiusa nelle nuove confezioni ancora più sostenibili, concepite con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e svolgere in maniera ancora più efficace le funzioni di garantire al prodotto la massima sicurezza e informare in modo trasparente il consumatore. Dopo il recente restyling del brand, ogni confezione diventa infatti anche un mezzo per raccontare i prodotti e il mondo valoriale le Naturelle, invogliando il consumatore a scoprire tutti i plus della filiera 100% made in Italy.

Gli ovoprodotti Eurovo, grazie ai loro nuovi packaging, si vestono di sostenibilità

Una linea perfetta per rimettersi in forma

La valorizzazione di un alimento versatile e completo come l’uovo è il fil rouge che unisce tutti gli ovoprodotti le Naturelle: prodotti estremamente performanti, di alta qualità e capaci di garantire risultati sempre perfetti, ottimizzando allo stesso tempo risorse, processi di preparazione e food cost. Una linea che soddisfa le esigenze di tutti, soprattutto di chi vuole mantenersi in forma e ottenere le migliori performance nell’allenamento senza rinunciare al gusto e alla creatività in cucina. Pochi alimenti possono infatti vantare un profilo nutritivo valido e completo come quello delle uova: ricche di proteine di elevato valore biologico, ma anche ottima fonte di minerali e vitamine, sono alleate di una dieta sana ed equilibrata per il benessere di tutta la famiglia. Nel pack dell’albume in particolare viene enfatizzato l’alto contenuto di proteine (100gr per 1Kg, privo di grassi) con una simpatica icona di gallina che solleva un bilanciere. Albume d’uovo pastorizzato senza l’uso di antibiotici, albume d’uovo pastorizzato da allevamento a terra, albume d’uovo biologico e tuorlo d’uovo pastorizzato le Naturelle sono la risposta genuina, pratica e soprattutto sostenibile a numerose preparazioni culinarie, anche in versione fit, come frittate, uova strapazzate, pancake dolci e salati, omelette, smoothie e porridge proteici. E le loro ottime virtù nutrizionali vanno anche ad unirsi a un facile utilizzo, una dosatura più comoda, una conservazione migliore e una quasi totale riduzione negli sprechi. Inoltre, ogni prodotto è frutto di una filiera italiana integrata verticalmente: tutte le fasi produttive, a partire dalla selezione e produzione dei mangimi, alla sgusciatura e pastorizzazione delle uova, fino al confezionamento, sono il risultato di una lavorazione attenta e scrupolosa, che rispetta il territorio e assicura i più alti standard di qualità e sicurezza.

Un nuovo packaging per preservare il futuro

Gli ovoprodotti Eurovo, grazie ai loro nuovi packaging, si “vestono” di sostenibilità. Le nuove confezioni, prive di alluminio e realizzate per il 73% con materiali da fonti rinnovabili, consentono di compensare ogni anno 750 tonnellate di CO 2 . Ogni imballaggio è anche CarbonNeutral, poiché le emissioni di CO 2 che ha prodotto sono state interamente compensate sostenendo progetti ad alto valore ambientale, etico e sociale. Inoltre, la linea “easy fold” permette di spremere meglio il prodotto per evitare sprechi, per poi appiattire comodamente il packaging e smaltirlo in poco spazio. «Rinnovare le confezioni dei nostri ovoprodotti è per noi importantissimo per due ragioni: in primis per rispettare il pianeta e le sue risorse scegliendo materiali ancora più sostenibili. Ma anche per comunicare in modo più diretto e trasparente con i nostri consumatori. I nuovi pack sono colorati, mostrano chiaramente i valori nutrizionali, riportano utili suggerimenti d’uso e ricettazione. Ogni confezione racconta, infatti, in modo autentico un pezzetto di mondo le Naturelle. Un mondo fatto di passione, tradizione e continua ricerca dell’innovazione, con l’obiettivo di sensibilizzare il consumatore su un tema per noi molto importante, quello della sostenibilità» - dichiara Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

Gli ovoprodotti le Naturelle nei loro nuovi packaging sostenibili e CarbonNeutral: