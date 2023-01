Gruppo Eurovo si presenta al Sigep con innovazioni di prodotto e di servizio

Gruppo Eurovo, azienda specialista da oltre 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti, è tornata in presenza alla 44ª edizione di Sigep 2023, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. Lo stand, trasformato in una “boutique del gusto”, ha fatto scoprire la magia delle creazioni preparate dagli Chef e dai Maestri Pasticceri, le novità di prodotto e l’offerta formativa per il nuovo anno: una vera e propria consulenza a 360° per gli operatori del settore Bakery e Horeca, caratterizzata da un approccio rinnovato e differenziato.

A Sigep un assaggio di quello che sarà il nuovo programma formativo 2023, nato per rispondere in maniera ancora più mirata alle diverse esigenze di ogni singolo cliente con un format rinnovato, che supporta il settore del Bakery e dell’Horeca attraverso demo tematiche, affiancamenti one-to-one presso i locali dei clienti per approfondire l’utilizzo e lo sviluppo del portafoglio prodotti Eurovo e veri e propri percorsi formativi, come “Mani in pasta”, che trattano nei minimi dettagli tematiche riguardanti la pasticceria. «Quest'anno ripartiamo alla grande - ha raccontato Emiliano Di Lullo, direttore marketing dell'azienda. Portiamo due novità: dal punto di vista del prodotto e del servizio. Abbiamo presentato, per esempio, la crema pasticciera pronta fresca, adatta per ristorazione, bar, alberghi e pasticcerie. Nel frattempo abbiamo strutturato un team di maestri pasticceri e di chef interni che saranno a disposizione dei nostri clienti nei prossimi mesi per dare la possibilità di poter contaminare questa formazione nelle loro cucine e nei loro locali».

Fil rouge di queste attività il portfolio di brand dedicati al mondo del Food Service, con referenze altamente performanti e caratterizzate da un maggiore contenuto di servizio, tra cui spicca un’importante novità: la nuova Crema Pasticcera professionale fresca Eurovo Service nel formato da 1 kg. Dalla texture morbida e vellutata e dal gusto delicato è un prodotto ideale per gli operatori del settore, buona proprio come se fosse prodotta al momento ma garantendo un notevole risparmio di tempo e costo.

