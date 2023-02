Bacon e colazione salata, il trend americano diventa italiano con Citterio

La prima colazione resta un pasto fondamentale per 9 italiani su 10. La stragrande maggioranza della popolazione opta per una classica colazione dolce, ma quella salata risulta essere un trend in crescita anche in Italia (la scelgono l’1-2% della popolazione secondo un’indagine Doxa/UnionFood): secondo infatti una ricerca condotta da Citterio, storica azienda di salumi dal 1878, circa il 7% dei consumatori dei prodotti dell’azienda con sede a Rho (Mi), utilizza e consuma i salumi la mattina a colazione. L’evoluzione del trend della colazione salata è inoltre avvalorato da diverse studi scientifici che hanno dimostrato come la stessa porti maggiori benefici all’organismo, permettendo al nostro cervello e al nostro fisico di iniziare in modo corretto la giornata.

Una colazione salata con Citterio

Per questo motivo Citterio, in collaborazione con la home economist Chiara Pallotti, ha realizzato tre ricette semplici e gustose con un ingrediente imprescindibile della colazione salata: il Bacon, prodotto utilizzato nella colazione degli americani, ma ormai sdoganato anche in Italia grazie alla sua particolare croccantezza e al suo gusto deciso. Utilizzando il Bacon Citterio, prodotto 100% italiano, affumicato naturalmente con legno di faggio, Citterio ha realizzato insieme a Chiara Pallotti un avocado toast, ricetta giramondo, di origini australiane e statunitensi, che ha spopolato negli ultimi anni in quanto l’avocado è apprezzato per il suo sapore ricco e cremoso che in questa ricetta si unisce perfettamente alla croccantezza del bacon. La seconda proposta prevede invece un gustoso eggbacon muffin che contempla l’utilizzo di uova, pane morbido e formaggio cheddar abbinati al bacon croccante, mentre la terza ricetta vede dei classici pancakes salati realizzati con bacon, uova, robiola e zucchine affettate, il giusto mix di nutrienti da gustare anche in un brunch domenicale.

Pallotti: «La colazione salata è sempre più apprezzata»

«La colazione salata è sempre più apprezzata per la grandissima varietà di ingredienti e di ricette che si possono realizzare, sia in pochissimi minuti per chi ha poco tempo a disposizione, sia con calma per chi può gustarsi tutta la bellezza di una mattina lenta che inizia con un brunch e una marcia in più di allegria e gusto», dichiara la home economist Chiara Pallotti. «Immancabili sono le uova, fonte di proteine e di energia, che, in abbinamento con bacon, formaggi e avocado riescono a soddisfare tutte le esigenze, con elementi nutrizionali fondamentali per iniziare la giornata con slancio e gusto in tavola».

La colazione salata è sicuramente una valida alternativa ad una colazione dolce perché se all’interno dello stesso pasto sono presenti carboidrati, grassi e proteine si dilatano inevitabilmente i tempi di digestione. La colazione diventa così molto più saziante e permette di arrivare tranquillamente al pranzo non particolarmente affamati. In più il Bacon Citterio si presta a un utilizzo consapevole in quanto realizzato in un formato da 80 grammi per 8 fette inserite in due scomparti apribili separatamente che permette a famiglie, anche mono e bicomponenti, di evitare sprechi.

