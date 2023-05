Con l'estate torna Summer on Fire, la linea limited edition di Martini Alimentare

Torna la bella stagione e torna Summer on Fire la linea limited edition di Martini Alimentare dedicata a tutti gli amanti del barbecue. La voglia di stare all’aria aperta ha un sapore particolare quello delle grigliate che diventano un vero successo quando ad essere cucinate sono le specialità di Summer on Fire, sei diverse proposte pensate per essere una soluzione leggera, salutare e allo stesso tempo gustosa e stuzzicante. Da oggi, stupire gli ospiti con un barbecue invitante sarà facile e veloce con le specialità fatte delle migliori carni italiane di suino e pollo, arricchite con stuzzicanti salse e marinature come gli Arrosticini Kansas di pollo, proposti con panatura senza glutine e marinati con salsa agrodolce bbq Kansas. E sarà impossibile resistere al profumo degli Arrosticini al ginepro fatti di tenero pollo con la speciale marinatura al ginepro per una grigliata all’insegna della leggerezza.

La linea limited edition di Martini Alimentare

Per chi ama sapori più decisi e corposi c’è il Maxi hamburger di suino al bacon, ideale per preparare i migliori panini americani dal gusto deciso. I grandi ‘re della griglia’ si potranno deliziare con i Mini filetti di pollo marinati al rosmarino, ottimamente conditi e sempre teneri che piaceranno a chi vuole mangiare leggero senza rinunciare al barbecue. Irresistibile è anche il Tomahawk di pollo alle erbe aromatiche, scenografiche e tenerissime cosce pollo che rendono la cucinata un vero piatto regale. E per finire, la linea Summer on Fire è pensata anche per i palati più esigenti con le Bombette di suino con formaggio, teneri involtini di coppa con ripieno a base di provola e formaggi grattugiati, capaci di sorprendere per golosità e ricchezza di sapori.

Con Summer on Fire a vincere non è solo il gusto, infatti, acquistando una delle sei specialità sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi la bellissima e-bike Alpina Alfa 1. La fortuna si può tentare fino al 31 agosto e più confezioni si acquistano più si potrà giocare tramite sms oppure on line, indicando il numero di scontrino e il codice RT di 11 cifre (è necessario conservare lo scontrino fino al 30 settembre). Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito summeronfire.it.

Martini Alimentare

Via Luigi Pirandello, 5/7, 47043, Sant'Angelo (Fc)

Tel. 0541819711