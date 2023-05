Bresaola 2Go, lo snack proteico che strizza l'occhio agli sportivi di Salumificio Bordoni

Salumificio Bordoni produce bresaola dal 1964. Nato a Mazzo di Valtellina (So) da una piccola macelleria, il salumificio si trasforma in poco tempo in stabilimento produttivo. Ai più avanzati impianti di lavorazione e all’alta qualità delle materie prime, Bordoni aggiunge la passione per il mestiere, facendo della sua bresaola un’eccellenza della gastronomia italiana.

A TuttoFood presenta un'importante novità, Bresaola 2Go, che ci presenta così Barbara Bordoni, chief operating office di Salumificio Bordoni: «Bresaola 2Go è la nuova julienne di Salumificio Bordoni, gustosa e versatile. È perfetta per uno snack saporito, un topping inaspettato e per un twist speciale a ogni ricetta. Ottenuta dalle carni migliori e lavorata secondo l’antica ricetta di famiglia, Bresaola 2Go coniuga bontà e leggerezza con il giusto apporto di proteine. Si tratta di un prodotto innovativo e molto versatile che è confezionato in doypack».

Bresaola 2Go, la novità di Salumificio Bordoni a TuttoFood

Tradizione, qualità e arte del gusto, i valori di Salumificio Bordoni

Il marchio Bordoni nasce in Valtellina, dive il clima è secco, la temperatura è costante e l’aria è fresca e tersa: non manca nulla per garantire alla bresaola del Salumificio Bordoni le condizioni ideali per diventare un’eccellenza della gastronomia italiana.

Barbara Bordoni, chief operating office di Salumificio Bordoni

«Grazie al legame con il territorio, all’alta qualità delle materie prime, al valore delle tradizioni e alla passione per il mestiere, la famiglia Bordoni, nel 1997, trasforma il piccolo salumificio nel suo primo stabilimento produttivo - prosegue Barbara Bordoni - In pochi anni l’impegno nell’attività di produzione, la collaborazione con i più grandi marchi della salumeria e l’esportazione del prodotto all’estero, permettono a Salumificio Bordoni di ottenere il riconoscimento di Membro del Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina. I progetti per il futuro? Ne abbiamo uno molto ambizioso: arrivare sulle tavole di tutti gli italiani». La stessa passione e professionalità di un tempo la ritroviamo ancora oggi, con la famiglia Bordoni: Barbara, Giorgia e il papà Dario. La seconda e terza generazione della famiglia portano avanti i valori che hanno caratterizzato il passato e che rappresentano il futuro dell’azienda Bordoni: tradizione, qualità e arte del gusto.

Salumificio Bordoni

Via Padellino, 44, 23030 Mazzo di Valtellina (So)

Tel 0342 862002