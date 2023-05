Salumificio San Michele: arriva il nuovo prosciutto crudo Libra

Da anni Salumificio San Michele investe in tecnologie innovative per garantire prodotti buoni, sicuri e sostenibili. Alla base di tutto, l’idea di operare in un contesto virtuoso che guardi sia all’ottimizzazione di tutta l’azienda sia allo sviluppo e protezione del proprio contesto sociale e ambientale. L’azienda si impegna, infatti, in ogni ambito, a un continuo miglioramento per garantire benessere ai consumatori finali e ai dipendenti, partendo dall’industria e arrivando alle tavole di tutto il mondo.

In occasione di Tutto Food, Salumificio San Michele ha presentato un'importante novità, Libra, che ci presenta così Daniele Cremonesi, amministratore dell'azienda: «Presentiamo per prima volta a tutti gli operatori il nostro nuovo prodotto, Libra, un prosciutto crudo, prodotto senza aggiunta di conservanti, nitriti, nitrati e aromi, e con un ridotto contenuto di sodio, inferiore al 25%, rispetto ai prosciutti attualmente in commercio. Questo al fine di rispondere alle esigenze di un consumatore moderno che cerca prodotti sempre più salubri e salutari».

Daniele Cremonesi, amministratore di Salumificio San Michele con la novità Libra

Salumificio San Michele: la capacità di coniugare tradizione e innovazione

La storia di Salumifio San Michele inizia 40 anni fa a San Michele Tiorre (Felino), alle porte di Parma, nel cuore della food valley italiana. La tradizione e l’esperienza acquisite in questi anni di attività hanno portato l'azienda oggi ad integrare completamente tutte le fasi di produzione.

«Allo storico stabilimento di produzione di Felino, si è affiancato il prosciuttificio di Langhirano (Pr) - aggiunge Daniele Cremonesi - Con lo stabilimento di Offanengo (Cr), dedicato al disosso e alla logistica, e con il secondo stabilimento di Langhirano per l’affettamento, siamo in grado di soddisfare a pieno la domanda sia del mercato nazionale sia dei mercati esteri. Il Salumificio San Michele si è tuttavia mantenuto un’azienda snella e compatta, capace di coniugare la tradizione dei prodotti con l’innovazione dei più moderni sistemi di confezionamento e packaging».

«I progetti per il futuro? - prosegue Cremonesi - Il nostro focus è sempre stato l'export e lo scorso anno abbiamo raggiunto il 55% del fatturato sviluppato all'estero. L'obiettivo della nostra partecipazione a TuttoFood e in generale dell'azienda è quello di ampliare i nostro contatti all'estero, soprattutto oltreoceano, per dare propulsione alle nostre vendite».

Salumificio San Michele

via Pallavicina 11 - 26010 Offanengo (Cr)

Tel 0373 244800