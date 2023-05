Il successo dell'Agnello Gallese Igp in Italia: i sapori del Galles piacciono sempre di più

Hcc Meat Promotion Wales, l’ente che promuove le carni rosse gallesi nel mondo, porta a Tuttofood due fra i prodotti più tipici della cultura alimentare della sua terra: Welsh Lamb Igp, pregiata carne ovina già nota ai consumatori italiani da molti anni, e il Welsh Beef Igp, la tenera e gustosa carne bovina. Welsh Lamb Igp sta vivendo da anni momenti importanti sul mercato italiano. Ormai punto di riferimento per il consumatore che ne riconosce le insuperabili qualità organolettiche, la carne d’agnello gallese continua a riscuotere successo anche tra gli addetti ai lavori: sono sempre più infatti i ristoratori, gli chef e i macellai che propongono la pregiata carne ovina gallese nei loro menù e locali.

«Il nostro obiettivo in Italia per quest'anno - spiega Jason Craig, International Trade Consultant di HCC-Meat Promotion Wales - è quello di mantenere la nostra presenza su un mercato che da sempre è fondamentale. Continueremo a presidiare la Gdo, ma anche il canale macelleria e il foodservice. Il 2023, da inizio anno a oggi, mostra un aumento del 21% rispetto all’anno precedente, un segnale incoraggiante».

Agnello Gallese Igp, cooking show e degustazioni a TuttoFood 2023

Welsh Lamb e Welsh Beef Igp sono del resto da sempre l’espressione di un ambiente costituito da dolci colline e di un paesaggio che, insieme a un clima particolarmente favorevole, formano un contesto unico e davvero speciale. In Galles, gli ovini e i bovini vengono allevati tutto l'anno all’aperto, fattore che ne esalta le qualità: proprio per questa condizione privilegiata, le loro carni hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo. «L’agnello Gallese Igp è una carne dalle grandi qualità - prosegue Jason Craig - La tenerezza e il sapore naturale e delicato sono le caratteristiche che ne determinano la bontà, mentre i tagli piccoli e diversi con cui viene presentata sul mercato italiano l’hanno resa una carne facile da cucinare e versatile».

Per dare prova della qualità dell'Agenllo Gallese Igp, durante la manifestazione ci sono cooking show e degustazioni

Per dare prova della qualità di questi prodotti, durante la manifestazione Hcc organizza tutti i giorni cooking show e degustazioni: diverse sono le preparazioni che vengono cucinate davanti a un pubblico di addetti ai lavori e giornalisti. Tra le ricette non mancano piatti tradizionali quali la Spalla di Agnello Gallese in crosta di erbe, ma anche proposte più moderne come il Risotto alla parmigiana, Agnello Gallese e rucola.

La versatilità dell’Agnello Gallese

Un’altra peculiarità di questa carne è sicuramente la sua versatilità nelle possibilità di preparazione e la varietà dei suoi tagli, che possono essere cucinati e adattati secondo la stagione ed il gusto del consumatore. L’Agnello Gallese Igp, in Italia, si trova sia nei menu di molti ristoranti, che nei banchi di carne fresca delle principali catene della gdo.

Il giusto rapporto fra qualità e prezzo, infine, è un’altra caratteristica per cui il prodotto viene scelto sempre più dal consumatore italiano, che sa di acquistare, scegliendo questo prodotto, una carne sicura e garantita in tutta la filiera.

