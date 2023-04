Con SALOMON FoodWorld®, hamburger pronti, sicuri e di qualità

Con le novità prodotto 2023, SALOMON FoodWorld® si concentra sulla passione intramontabile per gli hamburger e su un’infinita possibilità di variazioni. Da semplice moda a vero e proprio classico, oggi, infatti, l’hamburger viene servito in quasi tutti i canali gastronomici. A tutto ciò si accompagna anche una maggiore richiesta di qualità, artigianalità e varietà dell’offerta. Le esigenze del singolo sono sempre più varie e chiedono a gran voce di essere soddisfatte. Ciò richiede un alto grado di flessibilità da parte dei ristoratori, che hanno bisogno di un portafoglio prodotti versatile con il quale poter sempre soddisfare qualsiasi desiderio.

Allo stesso tempo, devono tenere presenti i fattori economici e gestire bene le tempistiche: occorre compensare gli alti costi operativi e la carenza di personale. Per raggiungere l’obiettivo servono prodotti di qualità e facili da gestire. La linea Homestyle torna, quindi, ad ampliarsi con le novità Homestyle Chik’n Burger e Homestyle Quick & Easy Burger.

Homestyle Quick & Easy Burger

L’handmade reso semplice con SALOMON FoodWorld®

Dal connubio tra la semplicità di gestione e una qualità di alto livello nasce il nuovo Homestyle Quick & Easy Burger. Cotti a fuoco lento e saporiti di natura, i beef-burger in stile artigianale soddisfano le aspettative di alta qualità dei clienti e garantiscono l’assoluta sicurezza del prodotto. Allo stesso tempo, la semplicità della preparazione nel forno combinato o nel Merrychef rende più facile e veloce il lavoro quotidiano in cucina. Il prodotto che mancava per chi preferisce farla semplice.

Una prima culinaria per SALOMON FoodWorld®

I nuovi patty per burger sono la risposta al moltiplicarsi dei desideri dei consumatori e delle esigenze del settore della ristorazione: varietà illimitata, fonti proteiche varie, alta qualità. La linea homestyle torna quindi ad ampliarsi, ad esempio con la novità Better Chik’n. Burger più pollo uguale amore all’ennesima potenza. Entrambi sono sempre in testa nelle classifiche dei consumatori. Negli ultimi tre anni le vendite di hamburger di pollo, ad esempio, sono aumentate del 30%. La carne più amata al mondo è presente nella cucina di quasi tutti i paesi e in tutte le culture ed è molto apprezzata anche dai più attenti all’alimentazione. Importante: la qualità deve essere quella giusta.





Homestyle Chik’n Burger

, SALOMON FoodWorld® lancia il primo convenience burger impanato a mano realizzato con petto di pollo intero. Supertenero dentro, con una croccante panatura homestyle fuori: la nuova versione soddisfa i desideri della clientela più esigente di una maggiore varietà nella selezione del pollame e nella lavorazione artigianale. Anche i ristoratori sono soddisfatti di, che riduce al minimo lo sforzo di preparazione: basta friggerlo e il gioco è fatto.

Ulteriori soluzioni di tendenza e su misura con SALOMON FoodWorld®

Con le novità prodotto 2023 SALOMON FoodWorld® amplia il già ricchissimo segmento degli hamburger con ulteriori soluzioni di tendenza e su misura per ogni situazione gastronomica. Lo specialista del Foodservice pone particolare enfasi su fonti proteiche di origine varia, da quelle animali a quelle vegetali. Da scoprire anche tutte le altre novità: Homestyle Duroc Burger, Mac’n’Cheese Burger, Homestyle Quick & Easy Burger, Umami Master e Red Oat Burger.

SALOMON FoodWorld® parteciperà a TuttoFood: pad.6P - stand A21 - A25

