Alto Adige, ecco i giovani garanti dello speck: in campo le nuove leve della tradizione

Primo Piano del 27 novembre 2020 | 08:30

L

Sono innumerovoli le declinazioni in cucina dello Speck Alto Adige Igp - Foto: Klaus Peterlin

Hanna Steiner - Foto: Marco Parisi

Artigianalità significa conduzione famigliare

Andreas e Viktor Kofler - Foto: Helmuth Rier

Salatura e affumicatura più leggere

Lukas Pfitscher

Vincenti i formati ad alto contenuto di servizio

Lo Speck Alto Adige Igp

Lo Speck Alto Adige ha ottenuto la denominazione Igp nel 1996 - Foto: Helmuth Rier

Le Prugne della California

’Alto Adige della tradizione non è immobile. Ha anche un’altra anima, che non rinnega i valori e i metodi del passato, ma si impegna in un processo di evoluzione. Stiamo parlando delleimpegnati nella filiera dello Speck Alto Adige Igp. Attaccamento alle radici, ma sguardo avanti, forti di. Forze nuove che hanno il coraggio di investire. Un’innovazione che si innesta nelle aziende di famiglia rispettando l’arte dei padri e dei nonni, ma che è figlia del suo tempo e sa. Si rivedono impianti e tecniche di produzione, linee di confezionamento e di commercializzazione.In questo contesto, lehanno la responsabilità e l’orgoglio di trasmettere e sviluppare un antico sapere gastronomico. Sono i giovani imprenditori dello Speck Alto Adige Igt. Italia a Tavola li ha intervistati., 30 anni e terza generazione della famiglia in questo settore, si occupa dellaed è amministratrice dell’azienda di Rasun/Anterselva insieme al, 23 anni, Mastro Macellaio. Insieme a lui ha contribuito a traghettare la realtà famigliare verso la vendita online e nuove nicchie di mercato. La macelleria Steiner, infatti, si presenta oggi come un’azienda artigianale, ma dal: presente in 6 diversi e commerce internazionali, il suo posizionamento è sempre più di alta gamma grazie ad accordi con produttori locali e partner commerciali. «La nostra filiera è quella antica - spiega Hanna Steiner - e per quanto riguarda losi articola in, una standard della casa, quella Igp e quella premium denominata Bauernspeck Alto Adige, da suini allevati con metodi tradizionali in masi altoatesini di piccole dimensioni. Per noi artigianalità significa conduzione famigliare e un metodo di lavorazione che prevede un’attenta selezione degli animali e un’. La nostra produzione è rivolta al mercato Horeca e a esercizi di nicchia sul mercato nazionale ed europeo».a 34 anni è il futuro dell’azienda Kofler, con sede a Lana, che dal suo ingresso nel 2005 ha visto accelerare le innovazioni di processo e crescere i mercati nazionale e internazionale. Andreas negli ultimi anni ha affiancatonell’attività di famiglia, che tra il 2019 e 2020 ha vissuto una profonda ristrutturazione in termini didei processi: il negozio al dettaglio si è dotato di nuove strutture di produzione e stagionatura per lo Speck Alto Adige Igp, gli impianti refrigeranti sono stati convertiti a gas propano (CO2 neutro) ed è stato adottato un. «Per quanto riguarda la produzione - racconta - oltre agli impianti s. Il cuore ne è rimasto invariato, ma oggi ci si orienta verso un processo che prevede una salatura e un’affumicatura più leggere. Un gusto, diciamo, più moderno. Unorispetto a quello più “rustico” di un tempo. L’artigianalità rimane comunque invariata: taglio, salatura, affumicatura con legno di faggio e ginepro e confezionamento si fanno. La nostra produzione è destinata al mercato Horeca. Molto attivo anche il nostro punto vendita».è amministratore dell’azienda di famiglia di Postal fondata dal padre Gottfried nel 1980. Da piccola attività produttiva, situata in un maso altoatesino, si è trasformata in unaanche sui mercati internazionali. «Lo Speck Alto Adige Igp sta vivendo in un contesto difficile, ma riesce comunque a dare buoni risultati – segnala Pfitscher – Sul mercato si stanno rivelando vincenti i formati che offrono un servizio ai consumatori, come quelli. Oggi ilè rappresentato innanzitutto dal Consorzio che tutela la filiera, ma anche, e in modo significativo, dal nome dell’e dall’che si assume in prima persona ogni responsabilità».Affumicato da generazioni secondo un’antica ricetta, loè il prodotto per eccellenza della qualità altoatesina, conosciuto grazie al gusto delicato, ma speziato, risultato del connubio tra cultura alpina e mediterranea. Apprezzata dai professionisti della cucina, la sua carne proviene dalla. La tipica crosta speziata che conferisce quell’aroma davvero particolare viene cosparsa diche sprigionano un profumo di alloro, rosmarino e ginepro. Un fattore decisivo per il gusto è poi l’che segue la regola aurea del “poco fumo e tanta aria fresca di montagna”. Il marchio è una garanzia per operatori professionali e consumatori: assicura che lo Speck Alto Adige Igp sia di alta qualità e che la produzione sia stata controllata con rigore.La tradizione e i suoi passaggi al livello produttivo sono quindi il nucleo centrale del salume altoatesino, la cui origine va tutelata.Per queste ragioni nel 1992 fu costituito da parte di 17 produttori ilcon sede presso la Camera di Commercio di Bolzano. E quattro anni più tardi, nel 1996, lo Speck Alto Adige ottenne dall’Ue il riconoscimento della. Oggi il Consorzio tutela gli interessi di 29 produttori e protegge e promuove la qualità dello speck altoatesino. Il Consorzio abbraccia un mondo di valori che non si può fermare e deve proseguire il suo cammino al passo con i tempi e le esigenze del mercato, sempre nel solco della tradizione e dell’autenticità.Per informazioni: www.speck.it