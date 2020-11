Speck Alto Adige Igp in Europa per comunicare qualità e valori

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 13:12

La regola aurea dell'affumicatura: “poco fumo e tanta aria fresca di montagna”

La crosta speziata conferisce un aroma particolare

nsieme al, ale al, ilha lanciato lacon l'obiettivo di comunicare la garanzia dell'origine e della qualità dei prodotti europei. Il programma, cofinanziato dall'Unione Europea, offre azioni di informazione in quattro Paesi: in Italia e nei mercati di esportazione di Germania, Olanda e Svezia e utilizza i quattro prodotti di qualità altoatesini come esempi eccezionali di qualità alimentare europea.D’altronde, lo Speck Alto Adige Igp è il prodotto per eccellenza della qualità altoatesina, conosciuto grazie ale allo stesso tempo, risultato del connubio tra cultura alpina e mediterranea.Affumicato da generazioni secondo un’antica ricetta di famiglia, è il prodotto che già dal lontano 1200, assieme a mele, formaggio e vino, arricchisce i piatti della tradizione altoatesina. Ancora oggi è undi numerose ricette altoatesine tradizionali, come per esempio i canederli di Speck Alto Adige Igp. Col tempo il prosciutto affumicato è diventato una delle pietanze principali in occasione di feste e banchetti e tuttora, accompagnato da pane, formaggio e vino, è protagonista della tipica merenda altoatesina Apprezzata dai, la carne delloproviene dalla coscia magra e soda del suino. La tipica crosta speziata che conferisce il suo aroma davvero particolare viene cosparsa di sale e spezie che sprigionano un profumo di alloro, rosmarino e ginepro. Un fattore decisivo per il suo gusto è l’leggera che segue la regola aurea del “poco fumo e tanta aria fresca di montagna”. Il marchio è una garanzia per il consumatore: assicura che lo Speck Alto Adige Igp sia di alta qualità e che la produzione sia stata controllata severamente.Per informazioni: www.speck.it