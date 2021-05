L’innovazione sostenibile di Salumificio San Michele

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 08:30

D

Materie prime selezionate



Prodotti sani, ingredienti naturali



Sprechi al minimo



Recupero dell’energia



Packaging riciclabili



Inclusività



Attività per il sociale



a anni. Alla base di tutto, l’idea di operare in un contesto virtuoso che guardi all’ottimizzazione di tutta l’azienda ma anche allo sviluppo e protezione del proprio contesto sociale e ambientale. L’azienda si impegna, in ogni ambito, ad un, partendo dall’industria e arrivando alle tavole di tutto il mondo. Salumificio San Michele utilizza. Una parte dei prosciutti utilizzati sono 100% antibiotic-free, dalla Danimarca, circa l’80% da allevamenti certificati. Una parte, invece, proviene da animali cresciuti senza antibiotici negli ultimi 30 giorni di vita. Il tutto, mantenendo sempre uno stretto controllo sulla materia prima.Tutti i prodotti non contengono nitriti o nitrati aggiunti. Di recente è stata messa in atto una sperimentazione per la produzione di, attraverso l’utilizzo di un sale particolare, proveniente dal Sud America, che non subisce nessun trattamento industriale né aggiunta di potassio. Salumificio San Michele assicura l’utilizzo, per tutti i prosciutti crudi, non solo per il Parma, di prodotti unicamente naturali.Tutti gli scarti alimentari, provenienti prevalentemente dalle operazioni di pulizia delle cosce, vengono recuperati e riciclati, inviandoli ad aziende specializzate nella produzione di mangimi animali. Inoltre, ogni macchinario viene lavato e sanificato con regolarità, con detergenti e macchinari di ultima generazione che minimizzano lo spreco di acqua.Grazie ad impianti di ultima generazione,. Attraverso un sistema di recupero del gas caldo generato dagli impianti delle celle frigorifere, e ad un impianto che canalizza l’aria direttamente dall’esterno, quando le condizioni climatiche sono ritenute ideali per la stagionatura dei prosciutti, il controllo di calore e la deumidificazione avvengono senza dispendio di energia e gas. Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) ha riconosciuto a Salumificio San Michele i, anche a seguito di un monitoraggio costante dei dati energetici da parte della società elettrica. Ultimo ma non meno importante: verranno completate entro la fine dell’anno le installazioni di 2 impianti fotovoltaici che copriranno il 35% del fabbisogno energetico degli stabilimenti.Vaschette con, e un contenuto superiore al 50% di plastica riciclata. Sulla linea dei disossati sono stati ridotti gli spessori della plastica grazie all’eliminazione di un passaggio intermedio nella creazione del packaging. È stato inoltre introdotto l’utilizzo, per alcune tipologie di affettati, di pack in carta riciclabile.Una parte della manodopera specializzata del salumificio proviene da Paesi esteri. Per questo San Michele segue passo per passo la regolarizzazione di tutti i contratti di lavoro e, per agevolare inclusività e integrazione, vengono previsti, finanziati e messi in atto corsi periodici di lingua italiana, sia quotidiana che tecnica, dove si studia la terminologia specifica e i metodi di lavorazione del salumificio.L’azienda sostiene da anni progetti per il sociale, come l’associazione “” di Crema, nata per dare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale a beneficio di famiglie con casi di autismo. Inoltre, le eccedenze produttive vengono donate ad alcune comunità di accoglienza del territorio di Crema.Per informazioni: www.san-michele.it