Il prosciutto intero arriva a casa con l’e-commerce di San Michele, salumificio di Felino

Il Salumificio San Michele lancia il nuovo sito per vendere on line i suoi prosciutti interi, da affettare a mano a casa

veresignifica scoprire un nuovo mondo, l’arte e la gestualità della salumeria italiana con semplicità. Per questo è nato www.iltuoprosciuttoacasa.it , un sito realizzato con l’obiettivo di assecondare un trend simile a quello spagnolo: avere il proprio prosciutto domestico a casa da coccolare,e renderlo parte integrante della propria dieta e della quotidianità.Un’iniziativa firmata, storica azienda fondata oltre 35 anni fa a San Michele Tiorre (), alle porte di Parma, che vuole raccontare l’italianità nel mondo con prodotti che siano sintesi di gusto, lavorazione e storia.«Assecondiamo questacon il lancio del nuovo e-commerce e con una strategia sempre più digital su tutti i canali – spiega l’amministratore delegato– Oggi siamo distanti ma uniti grazie alle connessioni virtuali con cui comunichiamo i nostri valori: tradizione, esperienza, innovazione e ricerca. Grazie al contributo di opinion leader e influencer del settore possiamo inoltrea tutti i nostri consumatori e a chi ancora non conosce il nostro prosciutto. Salumificio San Michele ha tanti progetti nel cassetto per il 2021. Siamo fortemente convinti che le nuove avventure abbiano valore in relazione alla scoperta delle passioni e della vita dei nuovi consumatori».per questo Natale 2020 è un modo alternativo di celebrare le feste, una scoperta della storia del prosciutto , della sua maestosità, senza però rinunciare alla semplicità e al gusto. “” è il claim di campagna che accompagna questa iniziativa: per raccontare le storie di ciascuno di noi, ovunque, anche dall’altra parte del mondo. Perché attorno al tavolo dei consumatori accadono tantissime cose e viverle, anche virtualmente, è un inno alla semplicità e al piacere di condividere.Per informazioni: www.iltuoprosciuttoacasa