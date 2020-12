Il Panettone semplice di Giuliano Baldessari, un inno alla quotidianità in un momento difficile

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 11:56

L

Giuliano Baldessari





«Un morso di quella normalità di cui tutti abbiamo bisogno»

Ingredienti semplici

Il gusto classico del panettone





Il Panettone, direttamente a casa tua

Il panettone di Baldessari al Teatro di Rovereto

'attesa del piacere è essa stessa piacere... e attendere Natale per scartare ildi, chef e patron del ristorante(una stella Michelin appena riconfermata) di Barbarano Vicentino (Vi) è il regalo più gradito.L'elegante confezione crea le giuste premesse, grazie ad una studiata latta scura con le iniziali AC che custodisce un prezioso panettone, promessa di bontà e leggerezza «che ci accompagnano come un assaggio di normalità» racconta lo chef. « A me piace sorprendere, andare oltre gli schemi , ma in un’attualità così complessa come quella che stiamo vivendo, ho pensato di regalare un attimo di pace, un morso di quelladi cui tutti abbiamo bisogno».La normalità per Giuliano Baldessari è poter continuare a trascorrere la propria quotidianità, motore necessario per risvegliare curiosità e creatività, come guadare un film al cinema, esplorare un museo o perdersi tra le vie di una città. Ecco che ildel Panettone di Giuliano Baldessari ci riporta a quei momenti. Un intimismo naturale che si declina e si riversa su ingredienti puri e semplici come la rugiada raccolta dallo chef Baldessari nella notte di San Giovanni sulle montagne trentine per il suo, cruciale per la lievitazione naturale e la morbidezza dell’. E poi il, ihome-made dello chef mischiati all’uvetta die come tocco finale la profumazione allaIl Panettone può essere acquistato al ristorante o attraverso lo shop online ( www.aquacrua.it/shop ), previa, nel classico formato da 750 grammi, consegnato nella caratteristica latta nera, al prezzo di 30 euro. Il Panettone arriva sempre fresco e Giuliano Baldessari consiglia di consumarlo nei giorni immediatamente successivi alla produzione e alla consegna per godere al meglio del suo sapore, quello di un Natale perfetto.E in questo momento di preparazione al Natale, Giuliano Baldessari e tutto il suo staff dedicano un pensiero al, realtà locale di spiccata bellezza e simbolo di tutti quei settori colpiti dall'emergenza sanitaria quest'anno.Foto: Carlo BaroniPer informazioni: www.aquacrua.it/shop