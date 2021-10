La piemontese Nutkao fa sua Antichi Sapori dell'Etna. Nasce un polo dolciario da 250 milioni

Dolce acquisizione per Nutkao srl, società italiana che da oltre 30 anni crea e produce creme e cioccolati conto terzi, che fa sua Antichi Sapori dell’Etna srl. Un’operazione tutta tricolore che segue di pochi giorni quella finalizzata da Nutkao con i belgi di Boerinneke e va a inserirsi in un piano di espansione pluriennale sia a livello produttivo che distributivo.

Da sinistra, Francesco Longhitano, Federico Fulgoni e Nino Marino

Dal 2015 a oggi, il piano di espansione di Nutkao

Con una dote di 180 milioni di euro di fatturato, la piemontese Nutkao (con sede a Canove di Govone) ha dato avvio all’ampliamento nel 2015. In quella data, infatti, l’azienda ha aperto il primo stabilimento fuori dai confini, in Nord Carolina (Stati Uniti). Tre anni dopo, l’inaugurazione dello stabilimento di Accra (Ghana), dove si lavorano fave di cacao di prima scelta prodotte esclusivamente nel Paese africano. Ad oggi, il Gruppo è presente in 80 Paesi del mondo.

Con Antichi Sapori dell'Etna fatturato oltre i 250 milioni di euro

Ora, con l’ultima acquisizione, Nutkao punta a superare i 250 milioni di euro di fatturato grazie al giro d’affari di 55 milioni di euro realizzato da Antichi Sapori dell’Etna. La società originaria di Bronte è nata bel 2002 per iniziativa di Vincenzo Longhitano e Nino Marino. In pochi anni, quello che era un laboratorio di pasticceria diventa una realtà produttiva considerevole con 70 ettari di pistacchi coltivati alle pendici dell’Etna, due stabilimenti produttivi e un network distributivo che raggiunge 52 Paesi a livello globale. Pistì, Vincente, Madero Pastry e Madero Quality i marchi per Gdo, Horeca e pasticceria professionale.

Un'operazione nel segno della valorizzazione del Made in Italy

«Con Antichi Sapori dell’Etna il gruppo amplia la propria offerta e punta sull’eccellenza italiana a conferma della passione per il proprio territorio d’origine, nel segno di una qualità produttiva e di filiera che da sempre caratterizza la nostra strategia aziendale e che crediamo essere parte fondamentale del nostro futuro. Il progetto Nutkao ha come cardine portante il desiderio di essere specialisti, unici, di poter offrire una competenza profonda nella selezione delle materie prime, del modo in cui le trasformiamo e delle molteplici soluzioni che possiamo offrire in tutti i canali di vendita», ha commenta il ceo di Nutkao, Federico Fulgoni. «La crescita della nostra società in meno di 10 anni è stata esponenziale ed era per noi il momento di far parte di un progetto più ampio, ma che avesse come base gli stessi valori, la stessa visione, la medesima volontà di essere unici. Abbiamo rifiutato diverse proposte e alla fine ci siamo convinti che il progetto che abbiamo disegnato con Nutkao e che permette ad Antichi Sapori l’ingresso in un gruppo internazionale già consolidato, fosse la scelta giusta per noi e per il futuro della nostra società», gli hanno fatto eco Marino e Longhitano.