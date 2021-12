Albertengo, Regina Bakery e Villa Sandi negli Usa per un Natale Made in Italy

Le rilevazioni Nielsen dimostrano che nel calo complessivo dei consumi, i panettoni industriali arretrano, gli artigianali crescono. Stralciamo dallo studio: «In uno scenario di contrazione generale nei consumi del mercato legato alle categorie merceologiche a cui appartengono i prodotti delle ricorrenze natalizie, il panettone industriale resta il segmento più solido nonostante abbia subito una flessione del -2,5% assestandosi a 217 milioni di euro nell'ultima campagna. Il comparto artigianale non riesce a bilanciare questa tendenza nonostante una crescita organica e trasversale, che si attesta ormai a 118,5 milioni di euro (+3,2% verso l'anno precedente) e a un aumento generale della penetrazione (+10%) concentrata soprattutto al Sud e al Nord-Ovest, dove sono sempre di più gli esclusivisti del comparto che considerano il panettone artigianale un dolce di qualità e un perfetto cadeau natalizio».

Il panettone di Regina Bakery 1962

La promozione del panettone italiano arriva negli Usa

Ottimi segnali arrivano dai mercati esteri, in particolare dalla Gran Bretagna e dagli Usa. La promozione negli Stati Uniti del panettone artigianale e del vino spumante Made in Italy ha sua forte valenza allorquando inserita in un contesto di genuina italianità. È stato il caso di evento svoltosi in Florida, a Tampa Bay, denominato Buon Natale Italiano. Quattro panettoni ed un Prosecco.

Procediamo con ordine.

Albertengo, tre panettoni che sanno di Piemonte

Tre panettoni sono realizzatida Albertengo, l’azienda di Torre San Giorgio (Cn) che sviluppa sempre nuovi progetti in quel territorio fatato che è l’Alta Langa. I titolari sono Livia e Massimo, insieme con mamma Caterina. E dall’alleanza tutta “made in Piemonte” tra Albertengo e la cioccolateria artigiana torinese di Guido Gobino, è nato il nuovo panettone Pera e Cioccolato. Il Panettone Pera e Cioccolato è ricco di morbidi pezzi di pera e gocce di cioccolato Guido Gobino, ricoperto con glassa e decorato con nocciole intere. Si tratta di un panettone della Selezione Piemonte, in cui sono protagoniste materie prime prodotte nella regione, a partire dalla Nocciola Piemonte Igp coltivata nella Tenuta San Giorgio Pian delle Violette, azienda agricola della famiglia Albertengo a Levice, in Alta Langa. Altra materia prima è il burro di panna ricavato da latte piemontese, trasformato da un’azienda vicinissima ad Albertengo in una filiera controllata per garantire gusto e qualità.

Il panettone Albertengo

Piemontese anche il Moscato delle colline di Santo Stefano Belbo, dolce e aromatico, un’eccellenza vinicola che concorre al Panettone Gran Moscato, glassato, decorato con nocciole intere senza scorze di agrumi. Terzo panettone della ghiotta triade di Albertengo, il Panettone Classico senza glassa con uvetta e canditi.

Per Regina Bakery 1962 un panettone con farina di alta gamma

Il quarto panettone è il panettone tradizionale artigianale manufatto dalla pasticceria Regina Bakery 1962 di Pagani (Sa). Tra i punti di forza di questo panettone, di certo si annovera la farina. Stiamo parlando di “Oro puro”, la farina d’alta gamma da grano 100% italiano realizzata dal Molino sul Clitunno. Nata con l’ideale di valorizzare le materie prime della regione Emilia-Romagna, questa farina viene sviluppata in diverse tipologie per venire incontro alle molteplici esigenze di lievitazione. Viene prodotta esclusivamente con una selezione di grani emiliani certificati e, grazie alle sue caratteristiche organolettiche superiori, è un semilavorato che tiene fortemente conto alle nuove tendenze di consumo, della genuinità dei prodotti finali e del benessere dei consumatori.

Nei calici il prosecco di Villa Sandi

Negli appropriati calici, a testimonianza della duttilità degli abbinamenti, il Prosecco Treviso Brut Doc Il Fresco by Villa Sandi. I vigneti sono situati nella provincia di Treviso compresa all’interno dell’area Doc Prosecco. Dalle colline di origine morenica l’area di produzione si espande sulla pianura con terreni di origine alluvionale di medio impasto. Le uve intere vengono introdotte nella pressa pneumatica ed il mosto che si ottiene dalla loro spremitura soffice, dopo un primo travaso, viene collocato nei serbatoi a temperatura controllata dove rimane fino al suo utilizzo per la produzione dello spumante. Il mosto, aggiunto di lieviti selezionati da Villa Sandi, viene posto in recipienti termocondizionati dove avviene la fermentazione a una temperatura controllata di 15-16°C; in tal modo vengono esaltati tutti i profumi della vendemmia. Raggiunto il grado alcolico ed il tenore zuccherino desiderati, tramite la refrigerazione, viene bloccata la fermentazione e dopo un breve periodo di sosta lo spumante è pronto per l’imbottigliamento.

Il prosecco Villa Sandi





Così, in approccio bottom-up, dando modo al gourmet statunitense di degustare e pertanto apprezzare il vero Made in Italy, si penetra e si cresce sul ricco mercato Usa, su di esso collocandosi schivando a monte il pericolo persistente del fake Made in Italy.