L'Uovo Im-perfetto di Baronetto Pasqua, a Del Cambio è un viaggio

La creazione di Baronetto

Dalle sculture al dolce

L'Uovo Imp-perfetto in collaborazione con Guido Gobino

Un cioccolato che suona

l suo nome - il più delle volte - viene associato alle festività tipicamente, eppure l’racchiude in sé quel dualismo che è alla base delle nostre esistenze: così fragile e precario da potersi rompere in qualunque istante, tanto forte e resistente da proteggere la vita che vi è ospitata. La magica ambivalenza dell’uovo affascina sin dalla più tenera età, executive chef dello stellatodi Torino, tanto da diventare un oggetto di forte valenza simbolica sia nel suo percorso di vita che in quello gastronomico.Quello dell’Uovo, totem di, è un progetto che Matteo Baronetto approccia per la prima volta riproducendone uno in gesso crepato e usandolo comeai tavoli di Del Cambio il giorno di Pasqua del 2018. Successivamente lo traduce in unad’acciaio in scala gigante (tra le passioni nemmeno tanto nascoste dello chef c’è l’arte in tutte le sue emanazioni) e poi ancora in legno. Iliniziato con le prime sperimentazioni artistiche e variazioni sul tema, raggiunge oggi un nuovo traguardo: ecco quindi l’Uovo in versione diUnche nel pensiero di Matteo Baronetto non è concepito come strenna pasquale, bensì come espressione di unin continua evoluzione, di un simbolismo magico che dà sempre nuova voce alla forma compiuta, che trascende volutamente gli accostamenti con celebrazioni e festività per raggiungere lo status di oggetto di«Il mio uovo è la materializzazione della ricerca diche mi caratterizza fin da bambino - ero un osservatore, i giochi li conservavo con cura per contemplarli - è un inno alla, im-perfetta per definizione», ha spiegato lo stesso Baronetto. Questo nuovovuole essere il primo di una serie di reinterpretazioni del concept in chiave gourmet. Tanto da allearsi con un’autentica istituzione dolciaria sabauda,. La sfida lanciata è delle più originali e insieme complesse: restituire la forza primigenia di quel prototipo numero 1, con i suoi cretti e i segni di rottura, attraverso l’elemento malleabile per eccellenza, il cioccolato.«Il cioccolato al 75% dell’Uovo Im-perfetto fondedi tre origini diverse, ognuna delle quali emerge per una nota specifica: dolcezza dal Venezuela Rio Caribe, nota tostata dall’Ecuador, fresca acidità dei frutti rossi dalla Tanzania», ha prcisato Guido Gobino. La scelta del, candido come un vero uovo, è assolutamente non casuale: «Il colore si esprime nella massimadel bianco, in cui si tocca l’innocenza e la pienezza del pensiero libero», ha aggiunto Baronetto.A completare il quadro di esperienze sensoriali dell’Uovo, anche la componente, qui rappresentata dalla sorpresa edibile: l’azione dello scuotere l’uovo produce suoni che si amplificano all’assaggio e il contenuto destruttura la degustazione.Per maggiori informazioni: www.delcambio.it