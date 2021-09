Icam, nel 2020 più trasparenza sulla filiera di cacao, latte e zucchero

La lecchese Icam Cioccolato, per il terzo anno di fila, rende noto il proprio bilancio di sostenibilità. Specializzata nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao, l'azienda - che conta un fatturato di 177 milioni di euro nel 2020 - ha diramato i risultati di un anno ancora segnato dalla pandemia ma in cui non si sono persi di vista quattro pilastri fondamentali: produrre un cioccolato sostenibile e di alta qualità con le tecniche più innovative, salvaguardando i territori d’origine, l’ambiente e ogni individuo coinvolto nel processo di trasformazione delle fave di cacao in cioccolato.

La sede del Gruppo Icam

Più trasparenza sui valori Esg (ambientali, sociali e di governance) di latte, cacao e zucchero

Rispetto alle versioni precedenti del bilancio di sostenibilità, questa volta Icam ha deciso di fare un passo in più. Con l’obiettivo di mappare i rischi connessi alla catena di fornitura di ogni ingrediente che contribuisce alla realizzazione del prodotto finale, Icam nel 2020 ha sviluppato un progetto denominato “Supply Chain Esg Risk Assessment”, finalizzato ad accrescere la conoscenza della struttura e dei rischi Esg (ambientali, sociali e di governance) che caratterizzano le catene di fornitura di tre delle materie prime principalmente acquistate dall’azienda: cacao, latte (siero o lattosio) e zucchero. Un importante passo avanti per incrementare la tracciabilità e la trasparenza della filiera dell’azienda e una base di informazioni utile a migliorare la gestione strategica degli aspetti socio-ambientali delle filiere prese in esame.

Angelo Agostini (presidente Icam): «Non c'è qualità senza etica»

«Produrre cioccolato è per noi una tradizione di famiglia. Siamo convinti che la realizzazione di un cioccolato di qualità non può essere disgiunta da un approccio etico all’intera filiera. Abbiamo a che fare con una materia prima che è il frutto di una pianta antica, un dono che la natura ci ha fatto e di cui è nostra precisa responsabilità prenderci cura, da quando nasce e matura attaccato al suo ramo a tutte le fasi di lavorazione successive alla raccolta. Quest’anno festeggiamo i 75 anni di attività e oggi come allora lavoriamo il cacao per trasformarlo in cioccolato nell’unico modo di cui siamo capaci, con rispetto, perché il cacao è la rappresentazione della grandezza della natura e perché noi siamo cioccolatieri per natura», ha affermato Angelo Agostoni, presidente di Icam Cioccolato.

Angelo Agostoni, presidente Icam

Obiettivi in linea con l'agenda dell'Onu

A ulteriore riprova del proprio impegno e a dimostrazione dell’importanza di darsi degli obiettivi comuni a tutti, per rendere più lieve la propria presenza in questo mondo, Icam ha deciso, a partire dal 2020, di allineare i propri obiettivi a quelli definiti dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Se, per esempio, l’equa remunerazione dei coltivatori, base su cui si fondano i proficui e duraturi rapporti che ICAM intrattiene con le cooperative in Africa e in Sud America, risponde agli obiettivi delle Nazioni Unite di ridurre la povertà e la fame e di offrire condizioni di lavoro tali da garantire la crescita economica; allo stesso modo la gestione responsabile delle risorse idriche ed energetiche che Icam porta avanti presso lo stabilimento di Orsenigo (Co) e l’impegno a preservare la biodiversità nei territori d’origine del cacao, coincidono perfettamente con gli obiettivi dell’Onu di approcciarsi responsabilmente allo sfruttamento delle risorse e agire sempre nel rispetto del pianeta.

Il cioccolato di Icam

I risultati del 2020

Parallelamente all’allineamento dei propri obiettivi con gli SDGs delle Nazioni Unite, Icam ha ordinato gli obiettivi che di anno in anno si impegna a raggiungere, e che comunica attraverso il bilancio di sostenibilità, legandoli alle quattro aree di azione prioritarie per un agire sostenibile: filiera, ambiente, persone e innovazione. Qui di seguito i progressi fatti nel 2020.



La responsabilità lungo la filiera

90% delle fave di cacao acquistate direttamente all’origine sono certificate (biologico e/o Fairtrade);

88% del cacao acquistato da fornitori che hanno sottoscritto il Codice Etico di ICAM;

81% dei fornitori di materie prime hanno sottoscritto il Codice Etico di ICAM;

3.000 contadini formati sulle moderne pratiche agronomiche in Uganda;

190.000 piantine di cacao coltivate in Uganda;

Donazioni in denaro per supportare le cooperative peruviane nella gestione del COVID-19.

La responsabilità verso l’ambiente

-3% di energia elettrica acquistata nel 2020;

-6% del consumo idrico nel 2020;

34% riduzione della grammatura per gli incarti primari di tavolette con un risparmio di 26 tonnellate di carta;

95% dei materiali riciclabili utilizzati per le confezioni di tavolette di cioccolato

L’impegno verso le persone

+25 dipendenti assunti (+7% su un organico complessivo di 358 unità);

Implementazione dello Smart Working per far fronte alla pandemia;

13h di formazione erogata a ciascun dipendente, ognuno per la propria area di competenza;

Nuovo strumento salariale incrementale per i dipendenti legato ad obiettivi e professionalità;

Elargiti contributi economici a: 44 dipendenti per le attività di volontariato svolte sul territorio; 104 dipendenti per sostenere i costi delle scuole per i figli.

L’impegno verso l’innovazione