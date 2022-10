Con Rinaldini e Bartolini il dolce stellato diventa panettone: ecco PanVita

Da dolce stellato a... panettone. È questo, in nuce, “PanVita”, il dolce di Natale firmato nientemeno che Roberto Rinaldini (Maestro cioccolatiere, Campione del Mondo di Pasticceria, due volte Campione del Mondo di Gelateria, Pasticcere dell'Anno e membro Relais Desserts) ed Enrico Bartolini (cuoco membro di Euro-Toques, nove stelle Michelin per i suoi sette ristoranti), ispirato al celebre signature dessert di quest'ultimo, grande protagonista del suo Ristorante al MUDEC di Milano.

PanVita

PanVita, equilibrio perfetto

Il dolce-firma di chef Bartolini - sette ristoranti, nove stelle Michelin - si compone di Zabaione tradizionale, gelato al pistacchio di Bronte, arance amare, fior d’arancio e uova fresche: un insieme calibrato e sapiente di ingredienti, sapori e sfumature al palato che si trasla, nelle mani di Roberto Rinaldini in “PanVita”, dolce composto da panettone al profumo di arancia e fiori di sambuco con cubetti di pistacchio e scorze di arance candite, accompagnato da una salsa delicata - in vasetto a parte - di zabaione al Marsala. Una farcitura da apporre al momento della degustazione sulla fetta, per un gusto pieno e vellutato, creando un'esperienza di gusto sontuosa ed equilibrata, sorprendente e inattesa: trionfo di sapori, sofficità e aromi delicati.

Ben più di un panettone

Gli ingredienti, gli abbinamenti, le sfumature gustative e le nuance del signature dessert firmato Bartolini confluiscono così in un dolce che si rivela ben più di un panettone variegato: «Si tratta di una produzione cui teniamo molto, qualcosa di prezioso dalla grande potenzialità espressiva. - racconta Roberto Rinaldini - Ho avuto occasione, nei mesi scorsi, di assaggiare il signature dessert di Enrico al MUDEC e ne sono rimasto incantato. Da lì è nata l'idea di una collaborazione; Enrico ha creduto in questo progetto, mai prima d'ora un pastry chef e uno chef avevano realizzato una collaborazione di questo tipo, e dal nostro rapporto di amicizia è nato un sodalizio professionale caratterizzato da una grande passione, fatto di confronto per raggiungere un obiettivo comune. In PanVita abbiamo messo il meglio di entrambi».

A partire dal panettone: lunga lievitazione, lenta e naturale, solo lievito madre vivo, ingredienti sapientemente abbinati garantiscono un'esperienza di gusto che conta su più pilastri, dall'estrema qualità delle materie prime all'estro di due grandi creativi della cucina e pasticceria italiane.

Collaborazione d'eccellenza

«Questa collaborazione con Roberto mi onora molto, è un grande pasticcere. - afferma Enrico Bartolini - L’albero di arance servito con lo zabaione ha un significato speciale, perché è stato protagonista del menu che ha portato il grande riconoscimento delle tre stelle al MUDEC. È apparso vincitore anche nella semifinale della decima edizione Masterchef e ora è ispirazione per il PanVita con gli ingredienti che lo caratterizzano: le arance, il pistacchio e lo zabaione. Il Natale 2022 sarà speciale anche per questo».

Enrico Bartolini e Roberto Rinaldini

Nulla lasciato al caso

PanVita si configura come un'esperienza, in pieno spirito stellato: esperienza che anche dal punto di vista estetico non lascia nulla al caso. Prezioso sacchetto di raso a contenere il lievitato, packaging che - dai materiali alla grafica - si rifà alle confezioni haute couture, andando in una direzione che sempre più soddisfa il cliente a livello visivo e tattile nell'esperienza d'acquisto.

Senza dimenticare il momento della degustazione: il percorso è guidato, riportando PanVita, nell'apposita card contenuta in confezione, precise istruzioni di taglio, presentazione e fruizione che conferiscono a questo dolce un tono cerimoniale, in pieno spirito festivo.

PanVita è acquistabile in tutti gli store Rinaldini di Rimini, Milano (ad esclusione di Rinascente) e Roma, ma anche online su rinaldinipastry.com e enricobartolini.net.