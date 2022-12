Sorbetto di massa del Madagascar, nasce il gelato con soli 3 ingredienti

Il gelato artigianale italiano sembra ormai destinato ad essere una delle leve trainanti del made in Italy, sia in termini di consumi che di eccellenza agroalimentare. A confermarlo non sono più solo i numeri - le recenti stime segnano un indotto complessivo di circa 2 miliardi di euro l’anno per un comparto che conta oltre 70mila posti di lavoro – ma anche quel combinato disposto di tradizione e gusto che le maestranze trasformano quotidianamente in vere e proprie bontà su coni, coppette, cialde e vaschette. Tra i must per il 2023 il Sorbetto di massa del Madagascar con soli 3 ingredienti.

Gelato al torrone morbido al pistacchio



A Top Italian Food&Wine gelatieri plurimedagliati

A corollario di un anno di successo l’Associazione italiana gelatieri, ospitata dal Gambero Rosso, ha partecipato al grande evento “Top Italian Food&Wine” alla Nuvola dell’Eur. A rappresentare il gelato artigianale italiano il Campione del mondo di gelato Eugenio Morrone, Cristian Monaco Ambassador di IceTeam1927, Giorgio Carlo Bianchi ‘Ambasciatore del Gelato nel Mondo’ e Davide Malizia Campione del Mondo di pasticceria presente come ospite d’eccezione. I maestri dell’Aig, tra show cooking e degustazioni, hanno portato sperimentazione e innovazione. Attraverso un percorso sensoriale di gusti e nuove essenze hanno lanciato una sorta di “vetrina natalizia” esaltando - visto il periodo - prodotti stagionali nazionali e regionali.



L’eccellenza italiana dal gelato all’Aperol Spritz fino alla ‘nduja calabrese

Tra le novità del nuovo anno, spicca il Sorbetto di massa del Madagascar realizzato con soli tre ingredienti: massa di cacao, zucchero e acqua, dove la massa acida contrasta fantasticamente il dolce dello zucchero.



E se è vero che un buon gelato fa anche tendenza, allora ecco il gelato all’Aperol Spritz e la gustosa scoperta del gelato gastronomico nelle declinazioni al gusto di cacio e pepe, oppure di salmone con zaste di lime ed erba cipollina, oltre all’inaspettato e piacevole gusto alla nduja calabrese.



A Top Italian Food&Wine sono stati valorizzati anche i tradizionali dolci natalizi con il gelato al torrone morbido al pistacchio, il gelato al panettone, il gelato al gusto di caffè bianco all’anice, il gelato al mandarino senza zuccheri aggiunti. Infine, un omaggio alla Capitale che ha ospitato l’evento, con il ‘gelato al pangiallo romano, dolce tipico capitolino a base di miele, mandorle, noci, fichi e profumato con arance e limone.

Sorbetto di massa del Madagascar



Il gelato è buono tutto l’anno

«Ringraziamo il presidente Cuccia per l’ospitalità, abbiamo voluto rappresentare il gelato artigianale con l’eccellenza italiana dell’Aig. La nostra presenza al Gambero Rosso conferma la grande potenzialità di questo prodotto, buono tutto l’anno tant’è che è possibile consumarlo con piacere anche nei periodi invernali», ha spiegato Claudio Pica segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri.