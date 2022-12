Il Natale di pasticceria Martesana: tradizione, innovazione e artigianalità

Ci sono molte novità per gli amanti della pasticceria tradizionale. A fine gennaio in Porta Romana sarà aperto il quinto punto vendita della pasticceria Martesana, storico marchio milanese, nato nel 1966. Oltre a questo nuovo negozio va sottolineato lo sviluppo commerciale, seguito da Gabriele Santoro, che ha portato il brand a diffondersi anche con dei corner temporanei, aperti per le feste natalizie da Coin Vercelli e City Life, alla Rinascente Milano e Monza.

Le novità di Natale della pasticceria Martesana

Pasticceria Martesana, e-commerce e sostenibilità

Grazie al sito, l’e-commerce ha avuto un balzo del 10 per cento, c’è di più il packaging si è rinnovato. Martesana vuole dare un messaggio di sostenibilità ambientale: chiunque acquisti un panettone novità in cappelliera avrà un vantaggio esclusivo sull’acquisto di un secondo panettone novità (il Panettone Cioccolato Amedei oppure il Panettone Cioccolato Bianco e Frutti Rossi) presentando la cappelliera vuota in punto vendita, previa prenotazione e previa disponibilità. Le cappelliere sono realizzate in carta materica, costituita al 25% da fibre di riciclo certificate e 10% fibre di cotone: belle ed eleganti, sono utili come contenitori in casa, sono amiche dell’ambiente e invitano a un secondo acquisto in nome della sostenibilità.

La nuova cappelliera di Martesana

«Queste novità mi aiuteranno a non invecchiare - ha commentato il Maestro pasticcere Vincenzo Santoro, fondatore di Martesana, mentre insieme all’Executive Pastry Chef Domenico Di Clemente presentava le novità per il prossimo Natale - Avevamo avuto la richiesta da parte della nota azienda di cioccolato Amedei di creare un panettone speciale. Abbiamo passato un anno di prove, perché la difficoltà consisteva nell’ottenere la perfetta morbidezza interna. D’altra parte solo con la ricerca si può crescere».

Il taglio del panettone di Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente

Il Panettone Cioccolato Amedei

Abbiamo assaggiato il Panettone Cioccolato Amedei che è una vera esplosione di sapori: in bocca si sente il cioccolato puro fondente, quello al latte fino al cioccolato in polvere. Ne è risultato un impasto nobile e deciso, realizzato con cioccolato fondente Toscano Black 70% e Latte 32% della Maison Amedei, azienda toscana pluripremiata e specializzata nella lavorazione del cioccolato Bean To Bar. Il panettone Cioccolato Amedei è disponibile nel formato da 1 Kg, venduto in una cappelliera firmata Martesana.

Il Panettone Cioccolato Bianco e Frutti Rossi

La seconda novità in casa Martesana è il Panettone Cioccolato Bianco e Frutti Rossi: una ricetta raffinata e avvolgente dove l’impasto del Panettone tradizionale si congiunge alla freschezza dei frutti di bosco semi-canditi, alla dolcezza delle gocce di cioccolato fondente e alla cremosità della marmellata di lamponi. Una finissima glassa di cioccolato bianco ricopre tutto il panettone, che è disponibile solo nel formato da 1 Kg, venduto in una cappelliera, firmata Martesana.

Il Natale in Martesana

Non basta per le feste chi entra da Martesana può trovare Alberi di Praline: coni di cioccolato fondente decorati a mano con praline e meringhe, ideali per decorare le tavole natalizie. Tavolette di cioccolato: quattro tipologie da collezionare e degustare sotto l’albero, da quello di cioccolato bianco e pistacchi a quello al latte e nocciole, da quello fondente e nocciole, dulcey e mandorle. Chi ama la tradizione può acquistare il Panettone Tradizionale: la ricetta più celebre di Pasticceria Martesana, rifinita con l’iconico taglio a croce; il Panetùn De L’Enzo: una densa glassa al cioccolato fondente ricopre una farcitura di albicocche in confettura e semi-candite; il Panettone Pistacchio e Cioccolato; il Panettone Marron Glacé; il Panettone Veneziana Classica senza uvetta e il Panettone Strudel con la mela candita, i pinoli, la cannella e l’uvetta al Marsala.