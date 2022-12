Indeciso sul panettone? Da Milano 37 c’è in tre varianti

Lo sapete vero che i migliori panettoni sono quelli di Milano? Ecco, in questo caso, possiamo dire quelli di Milano 37! Sono prodotti in edizione limitata, in tre varietà: tradizionale, al cioccolato, alle amarene e sono firmate Paolo Fornaio, maestro pasticcere della nota pasticceria San Martin di Martina Franca, in quel della Puglia.

Panettone tradizionale - Milano 37 Restaurant. Foto: Francesco Robustelli



Il ristorante di Gorgonzola

Ed è questa la formula vincente, unire le eccellenze del made in Italy e fare delle tradizioni una contaminazione di sapori. Esce da questo format il panettone Milano 37 Restaurant, in linea con la filosofia del noto locale di Gorgonzola (Mi) e del suo staff composto dal suo fondatore Luigi Pantaleo, dallo chef Carlo Andrea Pantaleo, membro di Euro-Toques Italia, dal maître Enrico Rizzo e da Gennaro Vitto, promotore del nuovo imprinting style di Milano 37 Restaurant.

Panetone all'amarena - Milano 37 Restaurant Foto: Francesco Robustelli



Lievito madre e ingredienti selezionati

Alla base di questa vera delizia di panettone l’artigianalità e la sostenibilità, con l'utilizzo di lievito madre e preparati in tre varietà, con ingredienti selezionati, e pensati per incontrare il gusto di tutti. Nulla lasciato al caso, ovviamente, per cui anche il packaging si presenta elegante ma discreto, rigorosamente di carta sostenibile riciclata, in un impatto estetico assai piacevole e di classe.

Panttone al cioccolato - Milano 37 Rastuarnt. Foto: Francesco Robustelli



Le varietà del panettone Milano 37 Restaurant

La ricerca praticata dal maestro pasticcere Paolo Fornaio si è concentrata sulla semplicità, nel segno della genuinità e qualità degli ingredienti. Il risultato finale ha portato ad un prodotto di grande equilibrio tra gusto e rispetto della tipicità. Il panettone tradizionale Milano 37 Restaurant, prodotto con lievito madre, morbido e leggero, con uvetta e arancia candita, è un inno alla storia meneghina ed è venduto a 39 euro. Le due varianti sono al cioccolato, ricoperto da una gustosa glassa, e all'amarene che ne arricchiscono l’impasto rendendolo ancora più goloso, entrambe venduti a 42 euro.



Il numero limitato dei panettoni prodotti impegna ad essere tempestivi nell'acquisto, per cui è consigliato prenotarlo per tempo.



Ristorante Milano 37

Via Milano 37 - 20064 Gorgonzola (Mi)

Tel 02 95302437