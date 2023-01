Tempo di brownies, pancakes e waffles? Ecco i preparati di Schär

Se un dolce è sempre e comunque una buona idea, un dolce fatto in casa diventa un’autentica magia: un gesto per dire a qualcuno che gli vogliamo bene; un’occasione per divertirci ai fornelli in compagnia; un modo per coinvolgere i piccoli di casa in un’attività in cui a fare da protagonisti sono creatività e allegria. Schär desidera da sempre che chi deve fare a meno del glutine possa vivere momenti spensierati, assaporando i propri cibi preferiti! Per questo l'azienda lavora ogni giorno per rendere il più possibile ampia e varia la proposta con alimenti di alta qualità che sorprendano per il gusto.

Per questo sono state create due miscele senza glutine, estremamente versatili, già pronte per essere unite rapidamente e con pochissimi altri ingredienti: i due preparati Schär facilitano la realizzazione, l’uno dei brownies, i tipici golosissimi e teneri dolcetti al cioccolato americani, e l’altro dei pancakes e dei waffles, due fragranti bontà sempre più amate per rendere speciale la colazione, dalla più salutare alla più ricca. Così anche se il tempo è poco e le ricette originali sembrano troppo complesse, tutti, ma proprio tutti, anche chi è alle prime armi possono mettere le mani in pasta e dare vita, in pochi minuti, a tante profumate delizie home-made; perfette per stupire e rendere felici amici e famigliari celiaci o sensibili al glutine, facendo loro una sorpresa indimenticabile! In occasione di una speciale ricorrenza o semplicemente per regalare loro un momento di allegra golosità. Si dice che la felicità sia reale solo se condivisa, e Schär non potrebbe essere più d’accordo!

Schär, un dolce fatto in casa diventa un’autentica magia

Schär presenta il preparato per Brownies

Fatto con gocce di pregiato cioccolato belga, contiene zucchero di canna grezzo ed è privo, oltre che di glutine, anche di frumento e di lattosio; adatto anche a chi segue un’alimentazione vegana. Per chi sogna di affondare nella morbidezza dei deliziosi e teneri dolcetti al cioccolato, Schär ha studiato il perfetto preparato per Brownies, una miscela senza glutine che aiuta a realizzarli velocemente e in pochi passaggi. Lo si trova in una confezione da 350 g in carta riciclabile.

Come preparare i brownies? La preparazione è facilissima e richiede pochi ingredienti! Basta aggiungere alla miscela: 150 g di burro fuso, 2 uova e 100 ml di latte. E seguire queste semplici indicazioni:

Preriscaldare il forno a 175°, con resistenza superiore e inferiore. Versare il preparato in una scodella e mescolare con il burro fuso e le uova; successivamente incorporare lentamente il latte. Distribuire la massa nello stampo per dolci (teglia con fondo staccabile con diametro di 24 cm o pirofila 20 x 20 cm), foderato con la carta forno e livellarla bene. Cuocere per circa 25 minuti sul ripiano centrale. Lasciare raffreddare e tagliare a quadrotti.

E per preparare quelli vegani? Basta aggiungere alla miscela: 100 g burro vegano, 50 g acqua, 50 g mousse di mela, 100 g latte di mandorla non zuccherato oppure 100 g latte di anacardi. E seguire queste semplici indicazioni:

Preriscaldare il forno ventilato a 175 °C o a 180 °C sopra e sotto. Sciogliere il burro vegano. Mettere il composto per dolci in una ciotola, aggiungere l’acqua, la salsa di mele e il latte e mescolate con il burro vegano fuso. Versare la pastella in una teglia a cerniera da 24 cm e infornare per circa 25 minuti.

Ideale per preparare in velocità una sfiziosa merenda, un irresistibile after-dinner o per rendere prezioso ogni momento in cui si desidera una pausa dolce o si vuole sorprendere qualcuno con un pensiero affettuoso. Per un effetto extra croccante, prima di cuocere, cospargere il dolce con 100 g di noci tritate!

I Brownies di Schär

Schär presenta il preparato per Pancakes & Waffles

A chi ama il risveglio che profuma di pancakes o waffles, c'è il preparato per Pancakes & Waffles, una miscela senza glutine altamente versatile, che con pochi semplici gesti aiuta a creare le due deliziose bontà, in versione dolce o salata. Lo si trova in una confezione da 350 g in carta riciclabile. Fatto con nobile farina di riso integrale, non contiene, oltre al glutine, zuccheri aggiunti, frumento e lattosio; adatto anche a chi segue un’alimentazione vegana.

Per i pancakes, basta aggiungere a 130 g di preparato: 2 uova, 180 ml di latte; opzionali: 20 g di burro fuso, 45 g di zucchero e 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. E seguire queste semplici indicazioni:

Mescolare il preparato con le uova e il latte; aggiungere il burro, lo zucchero e l’estratto di vaniglia (facoltativi) fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciare riposare brevemente il composto e riscaldare una padella antiaderente a fuoco medio. Far fondere nella padella un fiocco di burro e versare un mestolino di pastella formando un disco. Distribuire l’impasto in porzioni (a seconda della grandezza desiderata). Girare i pancakes non appena compaiono piccole bolle sulla superficie del disco e cuocere fino a doratura.

E per preparare i pancakes vegani? Per la variante dolce basta aggiungere a 130 g di preparato: 220 g latte di mandorla non zuccherato oppure 220 g latte di anacardi e 55 g di mousse di mela. Per la variante salata basta aggiungere a 130 g di preparato: 220 g latte di mandorla non zuccherato oppure 220 g latte di anacardi, 55 g polpa di mela 2 cc erbe aromatiche a scelta, sale e pepe. E seguire queste semplici indicazioni:

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare. Lasciare riposare l’impasto per un po’. Nel frattempo, scaldare la padella antiaderente a fuoco vivo. Cuocere i pancakes uno alla volta, a seconda della dimensione desiderata, a fuoco medio-alto fino a quando entrambi i lati non saranno dorati.

Per i waffles, basta aggiungere a 195 g di preparato: 40 g di burro, 2 uova, 250 ml di latte, 45 g di zucchero e 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale). E seguire queste semplici indicazioni:

Separare i tuorli dagli albumi. Mescolare il preparato con i tuorli d’uovo, il latte, il burro fuso, lo zucchero e l’estratto di vaniglia (facoltativo) fino ad ottenere una massa amalgamata. Montare a neve gli albumi e incorporarli delicatamente alla massa, mescolando dal basso verso l’alto. Preriscaldare ungere la macchina per waffles. Per ciascun waffle, versare due cucchiai di composto nella macchina per waffles, stendere delicatamente il composto, chiudere la macchina per waffles e cuocere i waffles finché saranno dorati.

E per preparare i waffles vegani alla belga? Per la variante dolce basta aggiungere a 210 g di preparato: 250 g latte di mandorla non zuccherato oppure 250 g latte di anacardi, 40 g mousse di mela, 100 g Aquafaba, 1 baccello di vaniglia oppure 8 g zucchero vanigliato 1 presa/e di sale, un po’ di zeste grattugiate di limone biologico. Per la variante salata basta aggiungere a 210 g di preparato:250 g latte di mandorla non zuccherato oppure 250 g latte di anacardi, 40 g polpa di mela, 100 g Aquafaba, 2 cc erbe aromatiche a scelta, sale e pepe. E seguire le seguenti indicazioni:

Frullare l’aquafaba con un pizzico di sale e nel frattempo, pre-riscaldare la piastra per waffles. Mescolare gli altri ingredienti e aggiungere l’aquafaba montata il più velocemente possibile. Ora cuocere velocemente la miscela per waffles.

I Pancakes & Waffles di Schär

L'offerta dei preparati Schär

Per chi ama creare delizie in casa, Schär mette a disposizione anche il preparato per pane nero, una miscela senza glutine e senza lattosio, ideale per creare un pane scuro dal gusto ricco e dall’aroma irresistibile. Semplice da utilizzare, il preparato consente a tutti di ottenere in poco tempo un ottimo pane rustico, anche a chi non mai panificato! Contiene tanti ingredienti che aiutano a stare bene; dalle pregiate farine provenienti da cereali, pseudo-cereali e semi senza glutine per natura (riso, sorgo, grano saraceno, lino e quinoa); alla pasta madre, un ingrediente magico, che attiva una lievitazione naturale e lenta rendendo il pane ancora più buono nel gusto, nella consistenza, nei valori nutrizionali e nella durata. Questo prodotto fa parte della gamma dei preparati che presto sarà ampliata con un altro speciale prodotto perfetto per preparare in casa squisite pizze gluten free, di ogni tipo!

Schär, con il meglio di noi

Con una gamma di oltre 150 prodotti, Schär è il marchio storico del Gruppo Dr. Schär, pioniere e leader nel mercato italiano del senza glutine. Schär è sinonimo di prodotti di alta qualità, sicuri ed eccellenti nel gusto, pensati per unire al meglio le esigenze dietetiche e il piacere di mangiare. Grazie agli importanti investimenti del Gruppo in Ricerca e Sviluppo ed alla collaborazione costante con esperti del settore, Schär è in grado di offrire prodotti sempre migliori dal punto di vista organolettico. Chi sceglie i prodotti Schär, può inoltre contare su una consulenza qualificata e specifici servizi concepiti per affrontare in modo più semplice e sereno la vita senza glutine.