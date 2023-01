Ad Alassio nasce il gelato di fiori

Dove se non ad Alassio poteva nascere il gelato di fiori? A poco più di due settimane dal Festival di Sanremo, che ogni anno celebra la bellezza della Riviera dei Fiori e delle sue incantevoli e profumate creazioni, viene presentata l’ultima innovazione dell'alta gelateria italiana.

Begonia, sorbetto di fondente Madagascar con sale marino di Sicilia e pepe rosa

La novità è il fiore edulo, che viene proposto come alimento, in questo caso come gelato, e non più solo come abbellimento. Un’invenzione culinaria che tra la sua origine il mare di Alassio e la cultura di Albenga, realizzata dall’incontro tra Perlecò, gelateria nota per qualità e innovazione e Tastee.it, specializzata nella creazione di alimenti con i fiori. Un incontro felice tra due aziende all’avanguardia del territorio, che fanno dello studio dei prodotti, della ricerca e della qualità la loro bandiera.

La begonia, in origine

È stata la begonia il primo fiore che è stato utilizzato da Perlecò: ben 4mila fiori per un sorbetto prezioso e buonissimo. Sapore acidulo che ricorda un agrume ma con sfumature di aromi che lo avvicinano alla melagrana con note erbacee. Colore acceso e brillante. Tante le caratteristiche salutari, con il sorbetto che mantiene tutte le caratteristiche del fiore.

Ideale come gelato da passeggio, 100% vegan, dal colore accattivante, diventa facilmente un “fine pasto” buonissimo e originale. Ideale anche in abbinamento a piatti da parte di chef creativi. Esordio tanto fortunato da convincere le due aziende a stipulare un sodalizio: Perlecò sarà la gelateria che sperimenterà le specialità di Tastee.it.

Fiori e progetti per il futuro

Nei laboratori della riviera ligure i progetti in cantiere sono tanti. Il più ambizioso? La creazione di una linea completa di gelato di fiori. Quali e quanti? Parecchi anticipano da Perlecò.

Fiore di begonia, lavanda della varietà Imperia, canapa, camomilla, rosa e violetta hanno già avuto i loro battesimi, ma ne mancano ancora diversi: nasturzio, bocca di leone, nemesia, estragon, dalia, calendula. Sarà una linea completa di gelati e sorbetti in grado anche di sostenere un’intera vetrina. Che sarà ovviamente tutta fiorita.

Una sfida intrigante, complessa e unica. Sfida che Tastee.it e Perlecò hanno già raccolto ed a cui stanno già lavorando con enorme entusiasmo.

Alcune proposte sono già in vetrina ad Alassio nella nuova sede di Passeggiata Grollero pronte all’assaggio.

Fiori: ingrediente conosciuto sin dall'antichità

Perchè i fiori eduli?

I fiori commestibili venivano utilizzati in cucina già dall'antichità e il loro uso era particolarmente diffuso tra romani e greci. Negli ultimi anni la loro richiesta è in forte espansione, una vera e propria riscoperta; il loro successo è determinato principalmente dalla grande varietà di colori, profumi e sapori. Sono inoltre caratterizzati da notevoli proprietà nutrizionali e salutari, dovute alla presenza di molecole antiossidanti quali polifenoli, antociani, carotenoidi, oltre a zuccheri, vitamine e proteine vegetali.