Bindi, la più grande pasticceria d'Italia a Sigep 2023: ecco tutte le novità

Il 2023 di Bindi si apre con grandissime novità: un nuovo logo, una nuova brand identity e un posizionamento come più grande pasticceria d'Italia. Dal 1946, infatti, l'azienda milanese è la top di classe in questo settore. A Sigep 2023, che si sta tenendo in quel di Rimini, Bindi ha presentato la nuova collezione "Primavera-Estate", un insieme di importanti innovazioni che seguono le linee strategiche della Bindi, utilizzando i prodotti iconici utiizzati dall'azienda e rappresentati in una nuova forma.

Tra i prodotti esposti, spiccano la Torta della nonna 4.0, il Profiterole al pistacchio con pasta di pistacchio di Sicilia, il Flute pinacolada con il gran gelato Bindi al cocco e una salsa all'ananas e rum di Jamaica. E poi lo squisito tartufo cocco-nocciola con ripieno di gianduia e cioccolato.

Pronto servizio e zero sprechi

Antonio Balestrieri, Brand & Product Manager di Bindi, ha presentato un'altra innovazione che è «l'ispirazione dello chef, una serie di prodotti che consente agli chef di esprimere la propria creatività e di dare sempre novità. Una linea strategica che Bindi sta seguendo in maniera importante è proprio l'utilizzo di materie prime nobili che appartengono alle eccellenze regionali della nostra bella Italia - ha raccontato Balestrieri. In anteprima presentiamo il Cuore d'Arancia, un semifreddo con una forma innovativa composto da una crema al cioccolato fondente e arancia rossa di Sicilia. E la Notte Bianca, un semifreddo al cioccolato bianco con una confettura di fichi di Calabria Igp. Questi prodotti hanno la caratteristica di esser pronto servizio e quindi senza sprechi, aiutando la sostenibilità di cui Bindi è da sempre un grande portatore».

Bindi

Via della Liberazione, 1, 20098 San Giuliano Milanese (Mi)

Tel. 02 982941