Città del gelato, unica azienda del settore gelateria in Filiera Italia, presenta le novità a Sigep

L’azienda italiana, Città del Gelato, che da sempre sostiene e promuove le gelaterie nello sforzo di migliorarsi e ricercare la qualità, torna al Sigep portando in fiera le Farm di Eccellenze Contadine e lanciando le basi per il gelato chetogenico. Città del Gelato, l'azienda di Noci nata nel 2012 per sostenere le gelaterie e far conoscere l’artigianalità italiana nel mondo, torna protagonista al Sigep 2023 insieme alle Farm produttrici delle Eccellenze Contadine. Un network di aziende sostenibili diffuse in tutta Italia e non solo, volte alla coltivazione di prodotti, nel rispetto dei tempi della natura e dell’uomo.

Il presidio Slow Food della Mandorla di Toritto, l’Arachide Toscana Venturina ma anche la Nocciola Piemonte IGP e la Liquirizia del Concio, il bergamotto di Brancaleone, il melograno di Marsala, il Biscotto di Meliga e il vino Marsala, sono solo alcune delle materie prime eccellenti che, insieme alle Farm di appartenenza, saranno presenti presso lo stand 130, all’interno del padiglione C1, l’oasi di prodotti naturalmente artigianali e sostenibili creata da Città del Gelato.

Riconoscimento da Coldiretti

I valori aziendali e la missione di Città del Gelato sono stati riconosciuti anche da Coldiretti. L’azienda è infatti l’unica per il settore gelateria a far parte di Filiera Italia, associazione a cui aderiscono i grandi nomi dell’agroalimentare made in Italy, che certifica l’impegno nella promozione e utilizzo dei prodotti nazionali e l’attenzione nei riguardi dell’ambiente e il territorio. Un legame questo, testimoniato dall’intervento di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia.

Tra le novità presentate, anche i nuovi ingredienti per il gelato chetogenico: basi complete e bilanciate, a ridotto contenuto di zuccheri, ricche di grassi insaturi e proteine, adatte a chi decide di intraprendere un’alimentazione basata su questo tipo di dieta. Lo zucchero, ingrediente base nella preparazione del gelato artigianale, viene qui sostituito dall’eritritolo, dolcificante naturale ricavato da frutta e verdura fermentate, dal maltitolo, la stevia e altre fibre. Cioccolato, nocciola, arachide, mandorla e pistacchio sono i gusti disponibili, da miscelare alla base completa Superfood Cheto e, da completare con le golose coperture al cioccolato fondente.

Giovanni Carucci, presidente di Città del Gelato, ha presentato così lo stand della sua azienda: «Le nostre materie prime rappresentano l'aspetto essenziale. Oggi, per esempio, abbiamo il melograno siciliano, un'eccellenza assoluta. E attraverso queste eccellenze abbiamo il ruolo di valorizzare una filiera, Filiera Italia di fondazione Coldiretti. Attraverso il gelato rendiamo popolari anche i prodotti di nicchia di grande qualità che resterebbero sconosciuti, come, per esempio, il mango siciliano o il frutto della passione calabrese».

