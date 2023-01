Italia Zuccheri propone tre novità con la gamma professionale Infundo

Infundo, la gamma professionale di Italia Zuccheri, protagonista a Sigep 2023 con storici e nuovi brand ambassador del calibro di Luigi Biasetto, Gianluca Fusto, Fabrizio Fiorani, Paolo Griffa, Stefano Guizzetti, Giacomo Besuschio e Federica Russo. L'azienda ha presentato diverse novità al Padiglione B5 stand 114. «Noi presentiamo qui in fiera il brand Infundo, che è il marchio ideato per i professionisti della pasticceria e dell'arte bianca. L'anno scorso abbiamo già partecipato al Sigep e abbiamo lanciato il brand e quest'anno proponiamo tre novità» ha annunciato Donatella Bratta, brand e trade marketing manager dell'azienda.

I nuovi prodotti di Italia Zuccheri 1/3 Lo zucchero di Italia Zuccheri 2/3 Donatella Bratta 3/3 Previous Next

Entrano infatti ad ampliare la gamma Infundo Extra Crescita ed Infundo Extra Tempo. La prima è una miscela innovativa a base di zucchero vagliato fine ed enzimi in grado di aumentare lo sviluppo del lievitato e l'alveolatura. La seconda, anch'essa miscela di vagliato fine ed enzimi, prolunga la durata dei prodotti da forno. I vantaggi sono molteplici: facilità di utilizzo ed etichetta pulita essendo coadiuvanti naturali.

Non ultimo, a completare la linea Infundo Carafin, uno zucchero candito in polvere specifico per pasticceria e gelateria in sostituzione del saccarosio. Non codificato come E150, consente la realizzazione di prodotti finiti clean label. Italia Zuccheri fa sapere che si tratta di referenze studiate per elevare gli standard qualitativi delle creazioni di pasticceria in maniera naturale, offrendo la possibilità di realizzare dolci dall'etichetta pulita al 100%, a favore di un pubblico sempre più esigente in termini di clean label.

Italia Zuccheri

Area Produttiva, Via Mora, 56, 40061 Area Produttiva Prato Grande (Bo)

Tel. 051 6622811