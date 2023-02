Alchimia: il San Valentino goloso di Acetaia Giusti

Acetaia Giusti, la più antica acetaia del mondo, fondata a Modena nel 1605, presenta un nuovo concetto di innovazione gastronomica. Filo conduttore è l’affinamento delle materie prime all’interno delle botti storiche di Aceto Balsamico di Modena della famiglia Giusti, un processo che fin dall’origine fonde tra loro aromi, profumi e sapori.

Alchimia, il cioccolatino di San Valentino firmato Acetaia Giusti

Da qui nasce Alchimia, il cioccolatino firmato dal?cioccolatiere e pasticcere visionario Gianluca Fusto, realizzato con fave di cacao affinate all’interno delle botti esauste di Balsamico e arricchito con Aceto Balsamico di Modena “Banda Rossa” Giusti. «Alchimia nasce quasi per gioco, dall’idea di sperimentare e creare un nuovo tipo di contaminazione tra materie prime, ricreando quelle sensazioni olfattive che si possono trovare all’interno di una botte che ha ospitato Aceto Balsamico per decenni - racconta il cioccolatiere Gianluca Fusto - Il risultato è un cioccolatino che imprigiona profumi, sapori e aromi di una complessità nuova data da tre passaggi fondamentali: l’affinamento del burro di cacao nella botte che ha contenuto l’Aceto Balsamico e che gli consente di assimilare tutte le complesse note aromatiche maturate nel tempo, la trasformazione del cioccolato in ganache attraverso la lavorazione a mano che dona nuova vita alla materia prima, la finalizzazione con l’aggiunta di Aceto Balsamico di Modena “Banda Rossa” Giusti che va a riequilibrare e sviluppare le note di corpo caratteristiche. Alchimia reinterpretare il tradizionale cioccolatino in quanto gli elementi principali non sono solo il cioccolato e l’Aceto Balsamico, ma soprattutto il tempo, attraverso il quale gli ingredienti maturano, si trasformano e prendono nuova vita».

Alchimia racchiude aromi e profumi di una storia centenaria

Con Alchimia Gianluca Fusto ha ideato un prodotto che in pochi grammi riesce a racchiudere sapori, aromi e profumi che raccontano e valorizzano una storia centenaria e allo stesso tempo rendono questo racconto attuale e innovativo, unendo le anime di due realtà – Acetaia Giusti e FUSTO Milano Cioccolato - dedite da sempre a promuovere l’eccellenza italiana. Claudio Stefani Giusti, AD di Acetaia Giusti, dichiara: «Alchimia è il risultato dell'incontro tra la nostra volontà di valorizzare l'Aceto Balsamico di Modena Giusti attraverso produzioni innovative e la genialità di Gianluca Fusto che ha colto la sfida realizzando un cioccolatino che, grazie alla fusione delle materie prime fin dall'origine, riesce a sprigionare un bouquet di profumi e sapori che ricorda pienamente quelli riscontrabili nelle nostre botti storiche di Aceto Balsamico».

Questo progetto costituisce inoltre la proposta esclusiva di Acetaia Giusti per celebrare San Valentino. In occasione della ricorrenza, infatti, nelle Boutique Giusti di Modena, Bologna, Milano e in alcuni punti vendita selezionati, sarà disponibile l’esclusivo cofanetto da nove pezzi in Edizione Limitata: un regalo in grado di stupire per la sua raffinatezza, eleganza e dolce complessità che ben si presta all’evento più dolce dell’anno.

I cioccolatini di Alchimia pensati da Gianluca Fusto per Acetaia Giusti

Il "Gran Deposito Acedo Balsamico di Giuseppe Giusti"

Il “Gran Deposito Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti” è la più antica acetaia al mondo, fondata nel 1605 a Modena ed è il brand più rappresentativo tra gli Aceti Balsamici di qualità. Oggi, la storica acetaia è guidata dalla 17esima generazione della famiglia: Claudio Stefani Giusti, porta avanti brillanti obiettivi di espansione, attraverso una gestione aziendale giovane e flessibile. La sede in un antico borgo agricolo alle porte di Modena ospita il cuore della produzione Giusti, tra cui le 600 botti storiche del 1700 e 1800 ancora in attività, e il Museo Giusti: uno spazio dedicato alla trasmissione della storia della famiglia e alla degustazione dell’”Oro nero di Modena”. I prodotti di Acetaia Giusti sono distribuiti nei corner dedicati all'interno dei punti vendita La Rinascente Milano e Roma, nelle migliori Boutique Enogastronomiche d’Italia e nelle Boutique Giusti, nuovo format retail lanciato nel 2019.

FustoMilano

FUSTO è la prima pasticceria e cioccolateria speakeasy d’Italia dove creatività e innovazione si “emulsionano”: un labo-boutique milanese dove il pastry chef e cioccolatiere Gianluca Fusto e la creative director Linda Massignan, in armonia con il loro team, creano e firmano cioccolatini, pièces esclusive, torte di alta pasticceria e lievitati da ricorrenza oltre a una gamma sempre rinnovata di dragées, biscotti, marmellate, creme spalmabili e creazioni originali e/o personalizzate.?Un luogo unico diventato cuore pulsante e fucina concettuale richiesta nel mondo intero, conquistando gourmets, brand di nicchia e alcuni dei maggiori player internazionali sia del food & pastry sia del fashion?&?luxury.